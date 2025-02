GALERIE FOTO Transformă deșeurile textile în țesături noi. Fashion sustenabil la Timișoara

În curtea centrului cultural Faber din Timișoara funcționează, în containere maritime transformate, numeroase afaceri inedite în domeniul antreprenoriatului creativ și social. Waeste (cunoscut anterior sub numele de One Shirt) este unul dintre proiectele de antreprenoriat social care are un impact semnificativ asupra mediului.

Foarte multe persoane cumpără diverse haine, le poartă un timp, apoi acestea ajung la gunoi, la fel ca și alte materiale textile. După o perioadă, ele ajung inevitabil în pubele. Waeste reutilizează materiale textile – haine vechi, perdele, resturi de țesături – transformând deșeurile în țesături noi și piese cu forme noi.

Toate obiectele din magazin sunt realizate prin reciclare și reutilizare. Nimic nu este nou, toate sunt create din materiale uzate.

„Încercăm să aducem cât mai aproape ideea de refolosire a lucrurilor pe care nu le mai vrem. Putem să ne implicăm și noi, donând hainele pe care nu le mai folosim. Avem donații și de la o fabrică de mobilă – material textil rămas de la obiectele pe care le creează. Avem tricouri, bluze, rochii, borsete, plăsuțe, tabureți, huse de laptop, mici portofele”, a declarat Adelina Porug din echipa centrului cultural Faber.

După sortare, materialele sunt igienizate, tăiate, decupate și aranjate pe categorii. Întreg procesul de producție pentru o bluză durează aproximativ 22 de ore. Pe lângă reciclarea deșeurilor textile, Waeste creează locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile. Aici lucrează persoane cu dizabilități și femei care au trecut prin abuzuri. Pentru multe dintre ele, acesta este primul loc de muncă și un prim pas spre independență financiară.

„Avem trei fete care provin din medii defavorizate. Ele sunt angajate și lucrează cu jumătate de normă, realizând toate obiectele. Dispunem de mașini de cusut industriale și de un aparat de brodat”, a mai spus Adelina Porug.

Waeste, deschis în perioada pandemiei sub numele de One Shirt, a fost primul magazin 100% sustenabil din Timișoara, înființat în cadrul economiei circulare. Nu este neapărat un produs fashion, ci mai degrabă un simbol, un mesaj.

„Produsele noastre pot fi comandate online, de pe site-ul waeste.wear. Acolo avem toate produsele pe care le realizăm în atelier. Sau fizic, dacă veniți la Faber. Prețurile variază între 100 și 400 de lei”, a mai spus Adelina Porug.