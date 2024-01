Franceinfo despre președintele partidului Reunirea Națională, Jordan Bardella: Popularitate în creștere, apropiat de tineri pe Tiktok, atent la comunicare, dar imaginea sa de ginere ideal începe să fie afectată de o serie de dezvăluiri

Lista Reunirii Naționale (RN) condusă de Jordan Bardella (28 de ani) e în fruntea sondajelor pentru alegerile europene din iunie, cu aproximativ 30% din intenții și un avans de aproximativ 10% înaintea partidului pro-prezidențial, Renaștere – se precizează într-un material de opinie în Franceinfo. Cota de popularitate a președintelui RN este, de asemenea, în plină ascensiune, mult mai mare decât cea a lui Marine Le Pen, lidera grupului parlamentar în Adunarea Națională și candidata partidului la ultimele trei scrutine prezidențiale. Și toate acestea sunt rezultatul unei strategii de comunicare bine unse.

Jordan Bardella prezintă o față plăcută. El folosește aplicația TikTok pentru a atrage tinerii și își face selfie-uri cu susținătorii săi. O imagine de ginere ideal al extremei drepte. Dar o dezvăluire după alta a umflat acest portret al unui tânăr neted și fără asperități.

Cea mai recentă dezvăluire vine din partea emisiunii „Complément d’enquête” de pe France 2, care a dezvăluit joi, 18 ianuarie, existența unui cont de Twitter gestionat de Jordan Bardella sub pseudonimul RepNatdu Gaito. Acesta era un profil fals sub care persoana în cauză distila comentarii rasiste și homofobe. Jordan Bardella neagă acest lucru, doar că Marine Le Pen s-a dezabonat discret de la acest cont imediat ce aceste informații au ieșit la iveală. Folosirea de profiluri false pe rețelele de socializare pentru a debita o retorică radicală este o practică obișnuită pentru liderii de extremă dreapta. Marine Le Pen o face de ani de zile sub diverse pseudonime.

Adjunctul lui Marine Le Pen în caz de neeligibilitate?

Ziarul Libération tocmai a confirmat că, contrar afirmațiilor sale, Jordan Bardella continuă să încredințeze tipărirea documentelor de campanie ale RN lui Frédéric Chatillon, fostul șef al GUD, un sindicat studențesc neofascist și antisemit. Acest apropiat al lui Marine Le Pen a fost condamnat anul trecut pentru fraudă pentru suprataxarea materialelor de campanie ale RN în scopul deturnării fondurilor publice.

Pe termen lung, aceste dezvăluiri ar putea poate să-i afecteze imaginea în rândul electoratului tradițional de dreapta căruia i-a făcut cu ochiul. Pe de altă parte, asocierea sa cu mișcarea identitară, unde își păstrează o serie de prieteni, ar putea, de asemenea, să-i consolideze popularitatea pe plan intern în rândul cadrelor RN.

Cu toate acestea, în septembrie anul viitor, Marine Le Pen va fi trimisă în judecată pentru deturnare de fonduri publice, în cadrul afacerii asistenților fictivi ai RN. Ea ar putea fi condamnată la o pedeapsă de ineligibilitate. Cu sprijinul tuturor curentelor de extremă dreapta, inclusiv al celor mai radicale, Jordan Bardella pare a fi adjunctul legitim și candidat în cazul în care șefa sa nu va putea candida în 2027.