FOTO Remco Evenepoel, dublu campion olimpic la ciclism, multiple fracturi după ciocnirea cu o mașină a poștei belgiene

Remco Evenepoel, dublu campion olimpic, a fost implicat marți într-un accident în timp ce se antrena. Rutierul celor de la Soudal-Quick Step a suferit fracturi la coastă, omoplat și mână, după cum informează presa belgiană.

Vorbim despre o ciocnire cu o mașină a poștei în urma căreia ciclistul în vârstă de 24 de ani a suferit o căzătură importantă.

Incidentul a avut loc în prima parte a zilei, iar sportivul nu a mai putut evita o portieră deschisă a respectivei mașini a poștei (Bpost – poșta belgiană).

Conform jurnaliștilor locali, Remco Evenepoel nu și-a pierdut cunoștința, iar în acest moment este în afara oricărui pericol. A fost transportat rapid la spitalul Erasmus din Anderlecht.

Conform presei belgiene, Remco a suferit a suferit fracturi la coastă, omoplat și mână.

Impactul a fost unul dur, iar imaginea cu bicicleta lui Remco este una elocventă: are cadrul rupt în două.

Șeful echipei Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, a vorbit cu Sporza și a precizat că „este mai bine ca bicicleta lui să fie în două decât brațul”.

Din păcate, „astfel de accidente din păcate se întâmplă de cinci ori pe zi, pentru că oamenii nu sunt atenți atunci când deschid ușa”, a completat Lefevere.

În 2022, Chris Froome a suferit multiple răni în timp ce se antrena în Monaco și a îndemnat șoferii și pasagerii să folosească tehnica „Dutch Reach” atunci când deschid ușile vehiculului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.

„Era literalmente la un metru în fața mea”, și-a amintit Froome. „Nici măcar nu am apucat să frânez. Am lovit ușa și am zburat peste ea. Am un singur sfat pentru oricine coboară din mașină.

Se numește Dutch Reach. În loc să deschizi portiera cu mâna care este cel mai aproape de ușă, folosește mâna opusă, astfel încât să-ți întorci corpul în mod natural în acest fel.

Puteți vedea dacă se apropie vreo mașină sau, cel mai important, dacă se apropie vreo bicicletă. Așadar, folosiți Dutch Reach. Este extrem de util și este un lucru foarte simplu de făcut de către voi.”

Cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an, Remco a cucerit două medalii de aur: campion pe șosea și la contratimp.

De asemenea, rutierul belgian a câștigat și un titlu în Marile Tururi: La Vuelta (Turul Spaniei) în 2022.

From the Remco Evenepoel crash place, Remco was unable to avoid an opening car door from the postal vehicle and the doctors said it can be broken shoulder and broken wrist.

Thank you my friend Glenn Verlaecke for the info and photo. pic.twitter.com/bwM7bciF5y

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 3, 2024