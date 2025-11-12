G4Media.ro
FOTO Primăria Sector 1 anunță un deșert de piatră cu pomi plantați…

Piateta-Matache
Foto: Primăria Sectorului 1

FOTO Primăria Sector 1 anunță un deșert de piatră cu pomi plantați în ghivece în Piațeta Matache de lângă Piața Victoriei. Ce spune primarul George Tuță: E o amenajare temporară

Anchete12 Noi • 46 vizualizări 1 comentariu

Primăria Sectorului 1 din București a început lucrările de amenajare a Piațetei Matache, un spațiu viran de lângă Piața Victoriei. Imaginile postate de instituție arată că acel spațiu va fi un deșert pavat cu piatră cubică și câțiva pomi plantați în ghivece.

Primarul George Tuță a declarat pentru G4Media că e vorba despre ”o amenajare temporară până la finalizarea proiectului de relocare a halei. Nu puteam lăsa bazarul pentru că era pericol public”.

El a mai spus că primăria lucrează cu Ordinul Arhitecților și Primăria București pentru un concurs de soluții, iar piatra folosită la pavarea spațiului nu este cumpărată, ci provine de la alte construcții din Capitală.

În decembrie 2024, un incendiu a afectat Piaţa Matache, mai cu seamă bazarul de haine. Primăria Sectorului 1 a anunțat că hala destinată vânzării de legume şi fructe va rămâne funcțională.

În București mai există astfel de spații publice impracticabile pentru bucureșteni din cauza lipsei de umbră în lunile cu temperaturi ridicate.

Un exemplu este amenajarea făcută în Piața Universității de fostul primar Sorin Oprescu – un alt deșert betonat fără copaci.

Imagini postate de Primăria Sectorului 1:

Piateta-Matache
Foto: Primăria Sectorului 1
Piateta-Matache
Foto: Primăria Sectorului 1
Piateta-Matache
Foto: Primăria Sectorului 1
Piateta-Matache
Foto: Primăria Sectorului 1

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Sekuriciul de Tuta toaca banii aiurea, in timp ce noua ni s-au marit taxele.
    Cum sa puna piatra cubica, pe care apoi o scoate? Iar niste boscheti scumpi la ghiveci nu-s spatiu verde!
    Bolojane, Tuta e de-al tau, de la PNL, dar e la fel de daunator ca pesedistii.

