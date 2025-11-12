FOTO Primăria Sector 1 anunță un deșert de piatră cu pomi plantați în ghivece în Piațeta Matache de lângă Piața Victoriei. Ce spune primarul George Tuță: E o amenajare temporară

Primăria Sectorului 1 din București a început lucrările de amenajare a Piațetei Matache, un spațiu viran de lângă Piața Victoriei. Imaginile postate de instituție arată că acel spațiu va fi un deșert pavat cu piatră cubică și câțiva pomi plantați în ghivece.

Primarul George Tuță a declarat pentru G4Media că e vorba despre ”o amenajare temporară până la finalizarea proiectului de relocare a halei. Nu puteam lăsa bazarul pentru că era pericol public”.

El a mai spus că primăria lucrează cu Ordinul Arhitecților și Primăria București pentru un concurs de soluții, iar piatra folosită la pavarea spațiului nu este cumpărată, ci provine de la alte construcții din Capitală.

În decembrie 2024, un incendiu a afectat Piaţa Matache, mai cu seamă bazarul de haine. Primăria Sectorului 1 a anunțat că hala destinată vânzării de legume şi fructe va rămâne funcțională.

În București mai există astfel de spații publice impracticabile pentru bucureșteni din cauza lipsei de umbră în lunile cu temperaturi ridicate.

Un exemplu este amenajarea făcută în Piața Universității de fostul primar Sorin Oprescu – un alt deșert betonat fără copaci.

Imagini postate de Primăria Sectorului 1: