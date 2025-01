FOTO Lindsey Vonn, 40 de ani, a căzut în timpul unui antrenament de la Cortina d’Ampezzo

Schioarea americană Lindsey Vonn a căzut în cursul zilei de joi în momentul unui antrenament de coborâre desfășurat la Cortina d’Ampezzo.

În vârstă de 40 de ani, Vonn a căzut pentru prima dată de la revenirea în sportul de performanță.

Reamintim că americanca s-a retras în urmă cu aproape șase ani, iar de curând a revenit în activitate.

Căzătura americancei s-a petrecut în apropierea liniei de sosire.

Nu a fost însă vorba de vreo accidentare, Lindsey dând asigurări că totul este ok.

„Totul este bine”, i-a transmis Vonn fostei schioare slovene Tina Maze, cea care este prezentă la Cortina în calitate de consultant pentru Eurosport.

