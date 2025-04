FOTO Fostă navă de pompieri și spărgător de gheață, construită în 1948 în Germania, noua apariție pe canalul Bega / ”Contabilicește e o pierdere, dar când e pasiune, nu mai faci calcule„

Canalul Bega din Timișoara continuă să fie repopulat cu bărci. Cea mai nouă ambarcațiune care și-a făcut apariția pe apă, „Saga 1948”, a fost achiziționată de timișoreanul Dan Eftimie din Austria, iar vreme de mai bine de un an s-a lucrat la restaurarea ei.

Vaporul a fost fabricat în 1948, în Germania. Inițial, a fost spărgător de gheață în portul din Hamburg, apoi a fost transformat în navă de pompieri pe Dunăre, în Austria.

„Ultimul proprietar a pus poze cu ea când era frumoasă și cerea 5.000 de euro. Am zis că e super, hai să o cumpăr. Am fugit repede în Austria, la Linz. La fața locului, nu prea era ca în reclamă. A mai lăsat din preț, mi-a promis că mă ajută să o punem la punct, ca să pot pleca cu ea în România. Am mers din România cu un microbuz plin cu scule și piese, am mai lucrat acolo vreo zece zile, după care am plecat pe Dunăre. A mers ok până la sârbi, unde s-a stricat o transmisie și am rămas acolo. Era octombrie, era frig, iar după trei zile m-au remorcat niște sârbi până la Moldova Veche. De acolo, am adus vaporul la Timișoara pe uscat. M-a costat tot transportul, pe Dunăre și pe uscat, vreo 10.000 de euro. Nu mai spun câți bani am băgat până acum în reparații. Contabilicește e o pierdere, dar când e pasiune, nu mai faci calcule”, a povestit Dan Eftimie, cunoscut în Timișoara ca „Piratul de pe Bega”, proprietarul „Corabiei Piraților”, care face curse cu copii în zona Parcului Copiilor.

Vaporul a fost pus pe Bega

Vaporul are aproape 18 metri lungime, 3,60 metri lățime, un pescaj de un metru și cântărește circa 20 de tone. Este echipat cu un motor Ford de 120 de cai putere. Fostul vapor de pompieri, care a fost rebotezat din „Dure 300” în „Saga 1948”, a ajuns zilele trecute pe Bega, în zona ecluzei de la Sânmihaiu Român. Deocamdată, se află în perioada de probe, mai fiind necesare anumite lucrări de amenajare în interior. Se fac, de asemenea, demersuri pentru înmatriculare și autorizare. Abia apoi va porni la drum ca navă de agrement pe Bega.

Dan Eftimie este unul dintre marii pasionați de ambarcațiuni din Timișoara. Pe lângă Corabia Piraților, Eftimie mai deține o barcă de pescari, pe care o ține în Grecia, a adus barja „Zaza” și tot el a donat bărcuța „Egreta” pentru Asociația „Ecluze pe Bega”, care se ocupă de promovarea navigației pe Bega.

„Salutăm apariția unei noi ambarcațiuni pe râul nostru. Saga 1948, o navă construită în 1948 în Germania, adusă din Austria și recondiționată cu pasiune pe malul Begheiului, la Timișoara. Este pregătită acum să ia din nou apa în prova și pornește la drum ca navă de agrement, sub comanda prietenului nostru Dan Eftimie, cunoscut de mulți drept Piratu’. Încet-încet, cu multă muncă, mulți nervi și bani investiți, dar cu și mai multă pasiune, Bega revine la viața de odinioară. O ambarcațiune veche readusă pe apă e o poveste salvată, o bucată de istorie care merge mai departe. Și este un semn bun că tot mai mulți își doresc să fie parte din această renaștere a navigației la Timișoara”, au transmis cei de la Ecluze pe Bega, pe pagina lor de Facebook.