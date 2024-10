FOTO Descoperire „uimitoare” în Anglia: Un număr „impresionant” de simboluri de vrăjitoare au fost găsite într-un conac ce aparținea Casei Tudor

O „serie uluitoare” de semne de vrăjitoare au fost descoperite pe pereții unei proprietăți Tudor din Anglia, relatează CNN.

Simbolurile, cunoscute sub denumirea oficială de semne apotropaice, se credea la acea vreme că oferă protecție rituală împotriva răului.

Vestea descoperirii, care coincide cu Halloween-ul, a fost dată publicității de English Heritage, o organizație caritabilă care are grijă de sute de monumente, clădiri și situri istorice.

Gainsborough Old Hall este un conac din comitatul estic Lincolnshire care a fost vizitat de Henric al VIII-lea și de regina sa de atunci, Catherine Howard, potrivit unui comunicat de presă emis marți de English Heritage.

Marcajele au fost descoperite de Rick Berry, un voluntar al English Heritage care a petrecut doi ani cartografiind aproximativ 20 de sculpturi din interiorul clădirii grandioase, potrivit comunicatului.

Acestea includ o „gamă uluitoare” de desene, potrivit English Heritage, deși există o concentrare notabilă în aripa servitorilor a sălii.

Printre semnele găsite se numără cercuri simple care, în mod normal, ar fi trebuit să aibă în interior un desen cu șase petale – cunoscut sub numele de hexafoil – pentru a prinde demonii.

O teorie este că petalele ar fi dispărut sau că desenarea lor ar fi depășit abilitățile sculptorului, a declarat un purtător de cuvânt al English Heritage pentru CNN într-un e-mail.

De asemenea, au fost găsite V-uri suprapuse – cunoscute sub numele de „mărci mariane”, deoarece unii cred că sunt un apel la protecție din partea Fecioarei Maria – și o pentagramă care a fost folosită pentru a proteja împotriva răului.

Berry a declarat pentru CNN într-un e-mail trimis de English Heritage: „Lucrez ca voluntar English Heritage la Gainsborough de aproape 20 de ani și cunosc această proprietate extrem de bine. Așa că am fost uimit când am observat un semn de protecție nedocumentat anterior în urmă cu câțiva ani.

M-am hotărât să văd dacă mai pot găsi și altele și am continuat să le găsesc. Ultima a fost o pentagramă mică și asta a fost acum câteva săptămâni, dar cine știe câte mai sunt de găsit.”

Un blestem pare să fi fost aruncat asupra fostului proprietar William Hickman, care a deținut proprietatea din 1596. Numele său a fost găsit scris cu susul în jos, se adaugă în comunicat, iar semnele au fost „probabil” făcute în acea perioadă, a scris organizația de caritate pe X. Scrierea inversă a numelui cuiva a fost considerată pe scară largă ca un mijloc de a blestema acea persoană – deși este o practică mai frecvent asociată cu perioada romană și anglo-saxonă și nu a fost niciodată găsită anterior la o proprietate English Heritage.

Aproximativ 100 de urme de arsură, despre care se credea că protejează împotriva focului, au fost, de asemenea, descoperite pe proprietate.

Motivul pentru numărul mare de sculpturi este „un mister”

Kevin Booth, șeful colecțiilor la English Heritage, a declarat în comunicat: „Este uimitor faptul că, secole de-a rândul, clădirile vechi aflate în grija noastră au încă secrete care așteaptă să fie descoperite.

The Old Hall a avut, fără îndoială, un trecut tumultuos, nu în ultimul rând sub proprietatea aparent nepopularului William Hickman, dar de ce este scena unei concentrații atât de mari de sculpturi protectoare rămâne un mister.”

Semnificația cuvântului „apotropaic” provine din greacă și înseamnă „a îndepărta răul”. Semnele se găsesc de obicei sculptate în piatră sau lemn, de obicei lângă intrări, uși, ferestre și șeminee. Scopul lor era, se presupune, de a proteja locuitorii și vizitatorii de vrăjitoare și spirite rele.

În 2019, sute de semne de vrăjitoare au fost găsite scrijelite pe pereții unui sistem de peșteri engleze din East Midlands, în centrul Angliei. Alte semne apotropaice au fost găsite în case construite între aproximativ 1550 și 1750.

Experții spun că semne similare au fost scrijelite în biserici și case, precum și în alte peșteri, și au fost folosite pentru a alunga boala, moartea sau recoltele slabe.