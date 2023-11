Firmele din Bihor nu mai găsesc muncitori nici când le oferă salarii spre 1.000 de euro / ”Mâine am angaja 200 de oameni, dar nu știm de unde să îi scoatem”

Oamenii de afaceri din Bihor se plâng de faptul că nu mai au de unde să recruteze forță de muncă, relatează Bihoreanul.

Compania bihoreană Valtryp, care echipează cu volane mașini de lux ca Jaguar și Porsche, pentru care are comenzi până în 2028, caută angajați continuu. „Dacă am putea, mâine am angaja 200 de oameni, dar nu știm de unde să îi scoatem”, spune directorul general Valer Trip.

Raportul de forţe de pe piaţa muncii din Bihor s-a răsturnat. Angajatorii, care înainte dictau condiţiile, sunt acum la mâna angajaţilor.

„Există o criză uriaşă de personal. La bursa locurilor de muncă, un angajator era fericit că a găsit, în sfârşit, un reglor. Vorbim de o persoană cu studii medii, cu competenţe tehnice, care ştie regla utilaje. Aceasta poate câştiga între 6.000 şi 7.000 lei net, ceea ce până acum era imposibil în Oradea. Dispariţia industriei comuniste în anii 90 a pecetluit soarta a mii de bihoreni. Unii s-au reprofilat, alţii s-au pensionat. Nu puţini au emigrat. După 2009, când au fost desfiinţate şcolile profesionale, alţi meseriaşi n-au mai apărut. „E destul să cauţi un instalator sau un zidar şi realizezi dimensiunile crizei”, explică directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, Békési Csaba.

La cea mai recentă bursă a locurilor de muncă, desfăşurată la finele lunii octombrie, peste 50 de firme au scos la bătaie 2.000 de locuri de muncă. Cea mai mare trecere o au muncitorii necalificaţi. „Peste 70% din locurile de muncă vacante sunt pentru calificări joase, de simpli operatori”, spune directorul AJOFM. În premieră, însă, e criză şi de specialişti. „Există 200 de locuri de muncă pentru absolvenţii de studii medii şi superioare, ceea ce înseamnă cam 10% din total”. În 90% dintre cazuri este vorba de ingineri, tehnologi şi electrotehnişti pentru firmele de producţie. Iar cererea e în continuă creştere.

Mai mult, criza de personal afectează, tot în premieră, inclusiv angajatorii „de la stat”. După ani în şir în care şcolile de subofiţeri atrăgeau peste 3 candidaţi pe un loc, la examenele din toamna trecută concurenţa a coborât la doar 1,3 pe un loc.

„Un jandarm câştigă cam 4.000 lei, cu tot cu ore suplimentare, ture de weekend, vechime. Un muncitor în privat poate câştiga la fel, fără niciun risc ori privaţiune”, spune col. Ioan Bogdanşeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi.