Financial Times: Cum au pătruns influencerii sprijiniți de Rusia în alegerile din România

Potrivit unor rapoarte ale serviciilor de informații române și potrivit declarațiilor unor oficiali din Moldova, campania de influențare, sprijinită de Rusia, care a făcut ca România să anuleze rezultatul alegerilor prezidențiale, amintește niște operațiuni care, în acest an, s-au semnalat în Moldova și în alte țări, crie Financial Times citat de Rador Radio România.

Săptămâna trecută, Curtea Constituțională din România a luat o decizie fără precedent, anulând victoria lui Călin Georgescu în primul tur de scrutin. O serie de documente scoase de sub incidența secretului, difuzate de Ministerul de Interne, dar și de serviciile de informații interne și externe, au relevat faptul că un candidat al extremei-drepte a beneficiat ilegal de pe urma unei sofisticate și masive campanii din mediile de socializare, sprijinte de Rusia.

Metode similare au fost aplicate și în cadrul alegerilor din Moldova, din luna octombrie, iar oficialii de la Chișinău estimează că, în acest an, Moscova ar fi investit până la $100 milioane, căutând să îi îndepărteze pe alegători de apartenența la UE și să susțină un candidat prorus la președinție. Ei au avertizat că metodele folosite se aseamănă cu cele aplicate și în alte democrații. Serviciile germane de informații avertizaseră deja în legătură cu un amestec al rușilor în alegerile parlamentare din februuarie. Georgescu, anterior un ultranaționalist puțin cunoscut, care și-a exprimat admirația față de președintele rus Vladimir Putin și care s-a pronunțat împotriva NATO, și-a adjudecat 23% din voturi la alegerile de la sfârșitul lunii noiembrie, deși, în cea mai mare parte a campaniei, el înregistrase un procent format dintr-o singură cifră.

Potrivit unei note a Ministerului român de Interne scoase de sub incidența secretului, o rețea formată din peste 100 de influenceri plătiți, cu aderenți totalizând 8 milioane de oameni, au fost folosiți pentru a-l promova pe Georgescu pe TikTok și pe alte platforme de socializare. Cu două săptămâmi înaintea votării, Georgescu se afla pe locul 9 în topul celor mai accesate subiecte la nivel mondial. Ministerul de Interne a declarat că o parte din textul inițial folosit de influenceri pentru a-l promova pe Georgescu era identic cu cel folosit în postările difuzate în sprijinul candidatului prorus, Alexandr Stoianoglo, în alegerile din Moldova.

Potrivit Serviciului Român de Informații Interne al României (SRI), campania lui Georgescu din mediile de socializare a fost ”coordonată” de un stat anume, cu ajutorul unei ”foarte bune firme de marketing digital”. Potrivit informațiilor, aproximativ 25000 de conturi de pe TikTok au devenit foarte active cu două săptămâni înaintea alegerlor, dintre care multe fuseseră în general inactive începând din 2016, când fiseseră observate pentru prima oară.

Sâmbătă, autoritățile române au descins în locuința lui Bogdan Peșchir, în vârstă de 36 de ani, considerat de SRI drept „finanțator” al promovării lui Georgescu în mediile de socializare.

Potrivit celor de la SRI, Peșchir a făcut pe TikTok donații de peste 1 milion de euro unor conturi neprecizate și, înaintea campaniei de promovare a lui Georgescu, i-a plătit pe influenceri cu sume totalizând $381000 lunar. Georgescu a declarat că, pentru campania sa de finanțare, a cheltuit zero lei.

Potrivit procurorilor, Peșchir, originar din Brașov, un oraș din centrul țării, este cercetat pentru spălare de bani și pentru finanțarea ilegală a campaniei. Presa locală afirmă că, pe numele lui Peșchir, anchetatorii au mai găsit și niște conturi de criptomonede în valoare de $7 milioane.

În contul său de pe Facebook, Peșchir nu a putut fi contactat pentru a comenta problema. El a calificat acuzațiile drept false, afirmând că nu i s-a cerut să-și declare public veniturile.

Acuzații similare au mai fost lansate și în preajma alegerilor pentru Parlamentul European, din luna iunie, când oligarhul ucrainean pro-moscovit Viktor Medevedciuk a fost acuzat că ar coordona un portal aflat în Republica Cehă, prin care politicienii erau plătiți să difuzeze propaganda Kremlinului.

Oficialii moldoveni au declarat pentru FT că amestecul în alegeri nu se mai limitează doar la bani dați în ziua alegerilor, iar campaniile din mediile de socializare și plățile acordate influencerilor în criptomonede fac ca metodele obișnuite de monitorizare și plățile acordate influencerilor, urmărite prin mijloace obișnuite, precum niște observatori electorali sau prin finanțarea partidelor, să devină „demodate”. „Nu există o singură soluție legată de amestecul informatic în alegeri”, a declarat Stanislav Secrieru, consilier pentru securitate națională pe lângă președinta Moldovei, Maia Sandu. „Acum, amestecul se face cu viteza fulgerului, înainte ca legile în vigoare să poată avea efect”.

Moscova a luat în râs orice sugestie legată de eventuala sa implicare în asemenea operațiuni de influență. „Partea rusă nu a fost implicată în procesul electoral din România. În general, nu obișnuim să ne amestecăm în alegerile altor țări”, a declarat, luna trecută, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

TikTok a spus că a respectat întrutotul legislația națională și pe cea din UE și a eliminat conturile semnalate de autoritățile române.

Dar, scoase de sub incidența secretului, o serie de documente demonstrează că unele videoclipuri, nemarcate ca fiind politice, au fost postate pe alte conturi chiar în ziua alegerilor or, potrivit legislației române, acest lucru este ilegal.

Georgescu a negat că ar avea vreo leg[tură cu Rusia, afirmând că singura sa relație este cea „cu poporul român și ci Dumnezeu”. El a ameințat să conteste verdictul Curții Constituționale, iar, duminică, a organizat proteste îm fața unei secții de votare închise, aceasta fiind zua în care ar fi urmat să aibă loc turul al doilea.

O serie de influenceri au recunoscut că s-au lăsat înșelați în privința promovării lui Georgescu.

Într-un mesaj, Alex Stremiteanu, care are pe TikTok peste 50000 de urmăritori, a recunoscut că a fost o prostie să se implice în această campanie plătită, inițial prezentată drept o tentntativă de a-i convinge pe oameni să voteze. El a spus că hashtagurile care i-au fost indicate, printre care și ‚alegeri prezidențiale 2024’, au atras mesaje automate în secțiunea de comentarii, unde au fost postate niște linkuri care îi redirecționau pe urmăritori spre materiale legate de Georgescu.

„Regret că am fost folosit ca un câine în această campanie, fără să știu ce fac”, a declarat Stremiteanu.

Alți influenceri, menționați într-o anexă a documentelor SRI, au negat că ar fi primit vreun ban și au spus că l-au sprijinit pe Georgescu din convingere. Călin Donca, care are pe TikTok peste 600000 de urmăritori, a declarat într-un mesaj că este alături de Georgescu, deși crede că a fost vizat pe nedrept și a fost pus sub supraveghere. „Am promovat schimbarea – nu știu dacă în mai bine sau în mai rău – dar ar fi fost o schimbare pe care eu și mulți alți români o așeptam”.

Sursa: FINANCIAL TIMES / Rador Radio România / Traducerea: Alexandru Danga