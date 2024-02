Filmul „Mary Poppins”, lansat în 1964, a primit o nouă clasificare în Marea Britanie pentru limbaj rasist/ Va fi nevoie de acordul părinților

Ratingul pentru filmul „Mary Poppins”, îndrăgitul musical pentru copii despre o dădacă cu puteri magice, lansat în urmă cu 60 de ani și clasificat ca fiind accesibil pentru toate categoriile de publica fost ridicat la PG (parental guidance – cu acordul părinților) în Marea Britanie din cauza folosirii unui „limbaj discriminatoriu”, a anunțat Consiliul britanic de clasificare a filmelor (British Board of Film Classification), scrie The New York Times.

Schimbarea ratingului urmează unui val de recontextualizare și reclasificare a filmelor din epoci trecute pentru publicul modern, pe fondul schimbării normelor și moravurilor culturale.

„Mary Poppins” include două utilizări ale unei insulte rasiale ofensatoare pentru a descrie un grup de indigeni din Africa de Sud. Prima dată este auzit când amiralul Boom îl întreabă pe Michael, un copil, dacă pleacă într-o aventură pentru a învinge grupul respectiv. Amiralul Boom repetă insulta în timpul unei secvențe de dans al coșarilor, când strigă că este atacat. Figurile dansatoare pe care le zărește în depărtare nu sunt negri africani, ci dansatori albi cu fețele înnegrite de funingine.

Filmul a fost inițial clasificat „U”, pentru Universal, la lansarea sa în 1964, și din nou în 2013 pentru o lansare în cinematografe, a precizat British Board of Film Classification într-un comunicat. Când a fost cerut acordul în februarie pentru o nouă lansare în cinematografe, a fost reclasificat ca PG.

PG este a doua cea mai puțin severă dintre cele șase clasificări din Marea Britanie. Cea mai strictă este 18, care interzice oricărei persoane sub această vârstă să închirieze, să cumpere sau să vadă filmul în cinematografe.

„Înțelegem din cercetările noastre privind rasismul și discriminarea, precum și din cercetările recente privind liniile directoare de clasificare, că o preocupare cheie pentru oameni, în special pentru părinți, este potențialul de a expune copiii la un limbaj discriminatoriu” sau la un comportament pe care aceștia îl pot găsi supărător sau îl pot repeta fără să-și dea seama de potențiala ofensă, a declarat o purtătoare de cuvânt a consiliului.

Leshu Torchin, lector senior de studii cinematografice la Universitatea St. Andrews din Scoția, a declarat că schimbarea ratingului pentru „Mary Poppins” are sens, menționând că ratingul funcționează ca un ghid și nu împiedică pe nimeni să vadă un film.

„Devine un fel de instrucțiune utilă, în special pentru persoanele care au copii, pentru a reflecta dacă propriii lor copii sunt pregătiți pentru aceste discuții, pregătiți pentru un film, sau foarte pregătiți, dar s-ar putea să se simtă înclinați să dorească să vorbească după aceea”, a spus Torchin.

Filmele nu rămân statice, a spus ea. „Atâta timp cât va fi vizionat, va fi vizionat de noi categorii de public”, a spus ea, adăugând că această clasificare îi face pe părinți să conștientizeze „faptul că copiii ar putea viziona un film și, dacă nu sunt însoțiți de părinți pentru a-i ajuta să contextualizeze lucrurile, ar putea pleca fie crezând că un anumit limbaj este în regulă, fie ar putea pleca simțindu-se lezați de ceea ce tocmai au văzut”.

Deși schimbarea ratingului pentru „Mary Poppins” a fost o surpriză pentru mulți, aceasta face parte dintr-o listă tot mai mare de filme care au fost reclasificate și reexaminate cu alți ochi în ultimii ani.

Consiliul britanic de clasificare a filmelor a precizat că în 2023 a reclasificat „Santa Claus: The Movie” (1985) cu un rating mai mare, la PG, pentru violența și limbajul său ușor. În mod similar, ratingul pentru „Războiul Stelelor: Episodul VI – Întoarcerea lui Jedi” (1983) a fost, de asemenea, ridicat la PG pentru violență moderată.

Ratingurile filmelor pot, de asemenea, să se mute în jos. „Enter the Dragon” (1973), „Friday the 13th” (1980) și alte câteva filme sunt acum etichetate cu 15, după ce anterior au avut ratinguri mai mari.

O reevaluare similară a avut loc în Statele Unite în ultimii ani. În 2020, HBO Max a retras temporar din biblioteca sa de streaming „Pe aripile vântului”, un film care este criticat în mod obișnuit pentru că a „spălat”ororile sclaviei și a romanțat sudul antebelic. Decizia a fost luată pe fondul reflecțiilor intense din Statele Unite cu privire la reprezentările rasiale și polițienești, în urma protestelor la nivel național privind brutalitatea poliției. HBO Max a invocat necesitatea unei „explicații și a unui denunț” al descrierii filmului privind relațiile rasiale.

Seriale de televiziune anterioare au fost, de asemenea, supuse controlului la vremea respectivă, deoarece anumite episoade din „30 Rock”, „It’s Always Sunny in Philadelphia” și „Scrubs” au fost retrase de pe platformele de streaming pentru că prezentau personaje albe purtând chipuri de negri.

În mod similar, în 2021, Disney+ a adăugat un avertisment de conținut la 18 episoade din „The Muppet Show”, deoarece acestea includ „reprezentări negative și/sau maltratări ale oamenilor sau culturilor”. Compania a declarat că, în loc să elimine conținutul, a recunoscut efectele sale dăunătoare în speranța de a stârni o conversație despre aceste probleme.

Cărțile, de asemenea, au fost revizuite după o atenție reînnoită. Cei care se ocupă de drepturile de autor ale lui Roald Dahl au schimbat sau eliminat în 2023 sute de cuvinte, inclusiv descrieri ale înfățișării, rasei și genului personajelor, în cel puțin 10 dintre cărțile pentru copii ale autorului, precum „Charlie și fabrica de ciocolată” și „Matilda”, pentru a le face mai puțin ofensatoare.