Filmul ”Anul nou care n-a fost”, premiat de două ori la Veneţia

Filmul „Anul nou care n-a fost”, regizat, scris şi produs de Bogdan Mureşanu, a câştigat Premiul FIPRESCI – oferit de juriul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film – în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, Biennale Cinema, transmite News.ro.

Filmul a obţinut şi Premiul Bisato d’Oro al criticilor independenţi, pentru Cel mai bun scenariu.

„Dintre filmele eligibile – lungmetraje de debut din secţiunile Orizzonti şi Settimana Internazionale della Critica – am ales să premiem un film care se evidenţiază prin regia ambiţioasă şi remarcabilă. Cele şase poveşti distincte, aparent independente iniţial, se interconectează gradual într-un rar echilibru al firelor narative. Filmul culminează într-o profundă explorare a comportamentului uman, influenţat de frica represiunii politice, împărtăşită de generaţii care au trăit sub un regim autoritar. Apreciem acest film pentru viziunea sa politică atentă, povestirea sofisticată şi antrenantă, echilibrul artistic al tonurilor şi castingul excepţional”, a explicat juriul.

„Anul nou care n-a fost/ The New Year that Never Came”, primul lungmetraj de ficţiune scris şi regizat de Bogdan Mureşanu, este o tragicomedie a cărei acţiune se desfăşoară într-o singură zi, înaintea Revoluţiei din 1989, în care personajele caută normalitate, siguranţă, iubire, libertate şi sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică.

Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora şi Ada Galeş sunt protagoniştii acestor poveşti. Din distribuţie mai fac parte: Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuţ Popescu, Theodor Şoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuţ, Sorin Cociş, Marius Damian, Marian Adochiţei, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma şi mulţi alţii.

Scris, regizat şi produs de Bogdan Mureşanu, „Anul nou care n-a fost” va putea fi urmărit în cinematografele româneşti din 24 septembrie, fiind distribuit de Forum Film România.

Ada Solomon (Nomada Solo), Viorel Chesaru (Chainsaw Europe), Vanja Kovacevic (All Inclusive, Serbia), sunt coproducătorii filmului, alături de Claudia Nedelcu Duca din partea TVR. Irina Enea şi Bogdan Luca sunt producătorii executivi ai filmului. Producători asociaţi: Theo Nissim, Dan Burlac, Adrian Văncică şi Adriana Bumbeş.

Directorii de imagine ai filmului sunt Boroka Biro şi Tudor Platon, iar Vanja Kovacevic şi Mircea Lăcătuş semnează montajul. Sunet: Alex Dragomir, Iolanda Gârleanu; Montaj, design & mixaj sunet: Sebastian Zsemlye/ Raza Studio; Costume: Dana Anghel; Machiaj: Iulia Roşeanu; Coafură: Domnica Bodogan.

O producţie Kinotopia, România, lungmetrajul „Anul nou care n-a fost” a fost realizat în co-producţie cu: SRTV (Societatea Română de Televiziune), All Inclusive Film (Serbia) şi în asociere cu Chainsaw Europe.