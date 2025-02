Filme gratuite pe YouTube: Warner Bros. oferă 31 de titluri fără costuri / Din listă fac parte filme cu Liam Neeson, Julia Roberts, Jackie Chan, dar și un documentar realizat de Leonardo DiCaprio

Studioul Warner Bros. oferă gratuit 31 de filme clasice pe YouTube, care pot fi vizionate fără costuri, transmite Lifehacker.

Selecția acoperă o gamă largă de titluri. În fruntea listei se află The Wind and the Lion, o dramă istorică din 1975, cu Sean Connery în rol principal. Din listă face parte și Michael Collins, thrillerul din 1996 despre revoluționarul irlandez cu același nume, cu Liam Neeson, Alan Rickman și Julia Roberts.

De asemenea, este disponibil Mr. Nice Guy, un film de arte marțiale din 1997, în care Jackie Chan joacă rolul unui bucătar prins în mijlocul unei dispute între un jurnalist și o bandă de traficanți de droguri.

The 11th Hour este un documentar din 2007 despre schimbările climatice, realizat de Leonardo DiCaprio, care reunește informații de la oameni de știință, politicieni și activiști de mediu.

Pentru a putea fi accesate din România, utilizatorii trebuie să folosească un VPN setat pe un server din SUA. O opțiune este Proton VPN, un program de încredere, disponibil gratuit în varianta care oferă acces la servere din SUA, Japonia, Olanda, România și Polonia. Există, de asemenea, variante pentru Android și iOS.

Lista completă a filmelor încărcate de Warner Bros. pe YouTube:

Filmele pot fi găsite pe diverse canale Warner Bros., dar sunt grupate și într-o listă de redare.

Filme gratuite pe YouTube oferă și casa de filme rusească Mosfilm. Sunt disponibile titluri ale celebrului regizor Andrei Tarkovski, printre care Stalker și Andrei Rublev.

Alte conturi de pe platformă care oferă acces la filme gratuite sunt Timeless Classic Movies, PizzaFlix sau Cult Cinema Classics.