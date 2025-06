Fifor (PSD): Nominalizarea noului prim-ministru întârzie / ”Țara rămâne, încă o dată, suspendată între declaraţii, indecizii, orgolii şi incapacitate de a coagula politic”

Deputatul social-democrat Mihai fifor, lider al PSD Arad, afirmă că că România este ”pe hold” în continuare, subliniind că cineva s-a gândit „să răstoarne masa” şi criza politică se prelungeşte, transmite News.ro.

”România? Pe hold. În continuare, fără un guvern stabil. Cu o factură din ce în ce mai mare pentru fiecare zi pierdută. Dacă ieri lucrurile păreau că intră în normal, astăzi nimic nu mai e clar. Cineva s-a gândit „să răstoarne masa” şi criza politică se prelungeşte. Nominalizarea noului prim-ministru întârzie, iar ţara rămâne, încă o dată, suspendată între declaraţii, indecizii, orgolii şi incapacitate de a coagula politic”, scrie Fifor pe Facebook.

El remarcă faptul că România este fără guvern funcţional, într-un moment în care orice oră de blocaj înseamnă costuri reale uriaşe pentru cetăţeni.

”Ecofin – ratat. Summit-ul NATO – în câteva zile. România? În criză. Săptămâna aceasta, România nu are o voce clară şi legitimă la Consiliul ECOFIN, unde se discută chestiuni fiscale vitale pentru toate statele UE. La doar câteva zile distanţă, urmează Summitul NATO, unde securitatea regională, Flancul Estic şi parteneriatul strategic cu SUA vor fi în prim-plan. Summit pentru care aliaţii se pregătesc intens. România? Pe nicăieri”, remarcă social-democratul.

În opinia sa, la acest moment, România nu are stabilitate, nu are coerenţă, nu are forţa de a negocia ferm în dosarele majore, ci doar incertitudine, lipsă de predictibilitate şi o administraţie care se zbate în interimat, iar preţul acestui joc periculos îl plătesc românii.

El argumentează că proiectele PNRR stagnează, reformele sunt amânate, lipsa de predictibilitate sufocă efectiv mediul de afaceri şi aşa puternic încercat, investitorii aşteaptă să vadă dacă România mai e un partener credibil, deficitul creşte, iar politicile fiscale se fac fără coerenţă, iar în timp ce deciziile întârzie, oamenii îşi văd veniturile erodate şi viitorul pus pe pauză.

”Îşi mai permite România această criză? Din păcate, nu.

Avem nevoie de guvern stabil, funcţional, asumat. Nu de ezitări sterile. Avem nevoie de reprezentare reală în plan european şi internaţional – nu de improvizaţie pe fond de criză. Şi mai ales, avem nevoie de responsabilitate faţă de cetăţeni. Pentru că în fiecare zi în care ne pierdem în calcule politice, nota de plată merge la români. Şi nu mai e loc de amânări”, conchide Fifor.

Reprezentanţii PSD au anunţat joi seară că amână dezbaterea internă programată pentru vineri, în cadrul căreia membrii formaţiunii urmau să fie consultaţi pentru a lua decizia dacă partidul intră sau nu la guvernare.

”PSD nu poate cere membrilor de partid un vot în alb, în absenţa unui plan fiscal agreat şi a unei propuneri de premier. Facem totodată un apel la preşedintele României şi la celelalte partide să aibă o atitudine constructivă”, arată PSD.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că aproape 5.000 de social-democraţi urmau să voteze măsurile fiscale şi acordul politic şi să decidă dacă partidul va intra la guvernare, dar că deocamdată măsurile fiscale nu sunt clarificate şi nu există nici acord politic. El a adăugat că, atunci când cele două condiţii vor fi clare, vor fi reconvocate comitetele politice judeţene să dea acest vot.