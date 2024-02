Festivalul internațional de teatru Shakespeare, finanțat cu un milion de euro

Primăria municipiului Craiova a alocat suma de 5 milioane de lei (un milion de euro) pentru a susţine organizarea ediţiei din acest an a Festivalului Internaţional Shakespeare care are loc în perioada 16-26 mai.

Alocarea sumei urmează să fie aprobată în şedinţa Consiliului Local Craiova din 29 februarie a.c., când va fi supus la vot proiectul de hotărâre în care se menţionează că „mai mult ca oricând, Festivalul Shakespeare va aduce laolaltă peste 300 de artişti din peste 30 ţări, ce îşi vor prezenta măiestria în peste 300 de evenimente, desfăşurate în peste 30 de locaţii, poziţionând ţara noastră între liderii teatrali mondiali”.

Potrivit proiectului de hotărâre, unul dintre punctele principale de atracţie al festivalului de teatru va fi „Shakespeare Village’, un sat de la 1600, din Epoca Elisabetană, care va fi construit cu ajutorul Griffin Historical Ltd. şi unde se vor desfăşura zilnic peste 70 de evenimente de toate genurile. Satul va fi inaugurat actorul Christian Friedel, cel care a interpretat personajul principal din filmul „The Zone of Interest”, câştigător al Marelui Premiu de la Cannes şi nominalizat pentru cinci Premii Oscar anul acesta.

O parte din fonduri va fi alocată promovării festivalului, inclusiv în mass media, promovare care va începe pe 24 martie a.c, transmite Agerpres.

„Promovarea festivalului va începe în data de 24 martie, când o trupă de actori va porni la drum într-un turneu ce va atinge 30 dintre cele mai mari oraşe din România, iar din data de 1 aprilie se vor iniţia campaniile audio-tv, campaniile de panotaj stradal şi campaniile social media. Festivalul are propria pagină web, care va cuprinde toate informaţiile de interes pentru public, precum programul festivalului, fotografii şi filmări, parteneri, sponsori, iar publicul larg va avea posibilitatea să se aboneze la newsletterul evenimentului. Totodată, promovarea se va face pe materiale tipărite (caiet-program, afişe, flyere, mesh-uri, bannere etc.), audio-video (spot TV, radio şi online) ?i social media, dar şi prin promoţionalele oferite cu ocazia festivalului”, se mai spune în proiectul de hotărâre al CL Craiova.

Ediţia din acest an a va celebra şi 30 de ani de la fondarea festivalului şi va cuprinde peste 300 de evenimente, în peste 30 de spaţii. Festivalul Shakespeare, având drept organizatori Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova şi Fundaţia Shakespeare, se desfăşoară sub egida Ministerului Culturii, a Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Craiova, Consiliului Judeţean Dolj, Institutului Cultural Român, UNITER, U.N.A.T.C.

„Festivalul a fost fondat în 1994 de către domnul Emil Boroghină (n.red.: fost director al Naţionalului craiovean) cu ajutorul Fundaţiei Shakespeare şi al Teatrului Naţional Craiova. În cei 30 de ani de existenţă, a reuşit să devină unul dintre cele mai importante evenimente de profil din lume. Printre cei care au păşit pe scena festivalului nostru se regăsesc cei mai importanţi

regizori de teatru ai planetei: Peter Brook, Eugenio Barba, Robert Wilson, Lev Dodin, Richard Schechner, Declan Donnellan, Robert Lepage, Elisabeth Lecompte, Eimuntas Nekrosius, Rimas Tuminas, Omry Nitzan, Lee Yun Taek, Thomas Ostermeier, Oskaras Korsunovas, Yuri Butusov, Krzysztof Warlikowski, Yukio Ninagawa, Silviu Purcărete şi mulţi alţii. (…) Anul acesta, creatori de renume mondial ai teatrului au confirmat deja prezenţa în România, prin intermediul producţiilor programate, din care amintim pe Robert Lepage – Compania Ex Machina (Canada), Declan Donnellan (UK), Woods of Birnam (Germania), Kelly Hunter (UK), Teatrul The Globe (UK), imPerfect Dancers Company din Pisa (Italia), Tang Shu Wing Theatre (Hong Kong), Theâtre des Bouffes du Nord din Paris (Franţa), Robert Wilson (U.S.A.)”, se spune în hotărârea CL Craiova.

Pe afişul Festivalului se vor regăsi spectacolele „Furtuna”, realizat de Peter Brook, la Bouffes du Nord din Paris şi „Hamlet”, pe care Declan Donnellan şi Nick Ormerod, cei care au deschis în 1994 Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova împreună cu Compania Cheek by Jowl, îl vor realiza, de această dată, cu colectivul Teatrului Naţional Craiova.