Festivalul de film TIFF de la Cluj începe vineri, 14 iunie / În deschidere: Dogman, regizat de Luc Besson

TIFF.23 începe în forță cu o poveste despre răzbunare marca Luc Besson. Cine-concertul Metropolis, filme cu Mads Mikkelsen, Sir Anthony Hopkins sau Paul Mescal, printre titlurile anunțate anul acesta la TIFF, scrie publicația Zile și Nopți.

Sunt așteptații mii de spectatori la Gala de Deschidere a celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 14 – 24 iunie 2024) care dă startul a 11 zile pline de filme, cine-concerte și evenimente speciale.

Vineri, 14 iunie, de la ora 20:45, pe marele ecran din Piața Unirii va fi proiectat pentru prima dată în România filmul Dogman (Franța, 2023), al legendarului regizor Luc Besson.

Dogman, prezentat în premieră în competiția festivalului de la Veneția, este construit ca un puzzle care recompune, prin flashback-uri, destinul tragic al lui Doug, un tânăr care în copilărie a fost aruncat de tatăl său abuziv în cușca câinilor de luptă pe care îi antrena. În loc să-l sfâșie, aceștia au devenit familia lui. Ani mai târziu, Doug dă spargeri în apartamentele unor oameni bogați, ajutat de o armată de companioni canini pe care îi numește „copiii lui”, și performează într-un club de cabaret. După cum spune un critic de la The New York Times, „este o poveste ciudat de minunată despre reziliență și răzbunare”, scrie ZileșiNopți.ro

Cine-concerte de neratat: Metropolis (r. Fritz Lang, Germania, 1927). Lista cine-concertelor TIFF.23 continuă cu un horror japonez provocator – A Page of Madness / O filă de nebunie (r. Teinosuke Kinugasa, Japonia, 1926), în interpretarea live a Irinei-Margareta Nistor și a formației CelloFun. A Page of Madness este un thriller experimental mut.

Highlights filme 2024

Cele mai noi filme cu Mads Mikkelsen și Sir Anthony Hopkins în rolurile principale și multipremiatul All of Us Strangers (r. Andrew Haigh) sunt doar câteva dintre titlurile incluse în programul celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Completată de filme premiate la Berlin și Veneția, selecția TIFF.23 le va oferi ocazia spectatorilor să urmărească, în premieră, unele dintre cele mai așteptate producții ale anului.

Mai multe detalii și programul festivalului, aici.