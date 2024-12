Fericire pe linie pentru Max Verstappen: Va deveni tată

După ce a obținut cel de-al patrulea titlu de campion mondial al Formulei 1, Max Verstappen a anunțat în cursul zilei de vineri că va deveni tată. Kelly Pique, iubita sa, este însărcinată.

„Mini Verstappen-Piquet este pe drum”, este mesajul cu care Max a anunțat pe rețelele sociale faptul că va deveni părinte.

În vârstă de 27 de ani, Verstappen are o relație cu modelul brazilian din octombrie 2020.

„Nu am putea fi mai fericiţi pentru micul nostru miracol”, este completarea multiplului campion mondial din Marele Circ.

Kelly Pique (35 de ani) nu este străină de lumea Formulei 1, ea fiind fiica fostului pilot brazilian Nelson Pique, triplu campion mondial în Marele Circ: 1981, 1983 și 1987.

🚨 Max Verstappen has announced that his girlfriend Kelly Piquet is pregnant

„Mini Verstappen-Piquet on the way ❤️” pic.twitter.com/H0n343cZqG

