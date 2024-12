Femela pinguin rege de la singura colonie de reproducere din Marea Britanie este mascul, au descoperit îngrijitorii după 8 ani / Maggie poartă acum numele Magnus / „Un obstacol în eforturile noastre de a stabili un program de reproducere de succes”

O grădină zoologică britanică a declarat că a rămas cu o singură femelă pinguin rege, după ce s-a descoperit că o pasăre în vârstă de 10 ani, care trăia la această instituție din 2016, era mascul, scrie UPI.

Birdland Park and Gardens din Bourton-on-the-Water, Gloucestershire, a declarat că pinguinului cunoscut anterior sub numele de Maggie i s-a trimis o pană pentru teste ADN după ce îngrijitorii au observat că pinguinul încerca să inițieze împerecherea cu un pinguin mascul pe nume Frank.

Pinguinul, adus în parc în 2016 după ce a fost crescut în Odense, Danemarca, s-a dovedit a fi mascul și a fost redenumit Magnus.

Grădina zoologică a declarat că Bill, în vârstă de 30 de ani, care și-a primit numele după ce inițial a fost confundată cu un mascul din cauza mărimii sale, este acum singura femelă pinguin din colonia de reproducere.

„Descoperirea faptului că Magnus este de fapt un mascul și că sexul său diferă de ceea ce am crezut inițial reprezintă un alt obstacol unic în eforturile noastre de a stabili un program de reproducere de succes aici, în Marea Britanie”, a declarat Alistair Keen, îngrijitorul șef de la Birdland, pentru The Telegraph. „Este fascinant, cu toate acestea, să fi confirmat ceea ce am bănuit de mult timp și rămânem angajați să sprijinim aceste păsări incredibile în toate modurile posibile.”

Oficialii grădinii zoologice au declarat că sunt în curs de a obține o tânără femelă pinguin rege de la o grădină zoologică din Germania.