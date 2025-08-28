Farul Constanţa s-a calificat în grupele Cupei României, după 1-0 cu Corvinul

Echipa Farul Constanţa a învins joi, în deplasare, scor 1-0, formaţia Corvinul Hunedoara, în ultimul meci din play-off-ul Cupei României. Farul s-a calificat astfel în faza grupelor competiţiei, relatează News.ro.

Constănţenii au venit fără galerie la Hunedoara, fanii „rechinilor” protestând astfel faţă de suspiciunile care au planat asupra tragerii la sorţi a meciurilor din play-off-ul Cupei României.

Gazdele au căutat să-l încerce pe portarul Munteanu şi Pîrvulescu a trimis anemic în minutul 15, iar în minutul 29 tot el a pătruns şi a şutat de la marginea careului mic, însă Munteanu a respins în corner. Portarul oaspeţilor a mai avut o intervenţie salutară în minutul 53, la lovitura de cap a lui Manolache, pentru ca elevii lui Ianis Zicu să înscrie la prima lor ocazie importantă, în minutul 75. Fabinho a centrat de pe dreapta şi Răzvan Tănasă a marcat cu capul.

Farul s-a impus cu 1-0 în faţa Corvinului şi se adaugă celorlalte 23 de echipe calificate în grupele Cupei României.