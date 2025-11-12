Factura uriașă pe care Mourinho a lăsat-o la Fenerbahce

Dat afară de la Fenerbahce în vara acestui an, Jose Mourinho continuă să țină prima pagină a ziarelor din Turcia. Concret, tehnicianul lusitan a lăsat o factură importantă de plătit fostului său club: 750.000 de euro, informează Marca.

Fenerbahce, factură de 750.000 de euro pentru șederea lui Mourinho la hotel

Este cunoscut faptul că Mourinho stă doar la hotel atunci când antrenează și este departe de familie. La fel s-a întâmplat și la Istanbul, iar factura pe care Fener a trebuit să o achite pentru șederea lui „The Special One” este una în valoare de 36,5 milioane de lire turcești, aproximativ 750.000 de euro.

Asta doar pentru cazarea lui Mou, una care a fost la hotelul Four Seasons din Istanbul.

Jose a ocupat la respectivul hotel cel mai luxos apartament, iar prețul a fost unul pe măsură pentru cele 15 luni. Episodul vine să-i inflameze și mai mult pe fanii lui Fener, nemulțumiți oricum de mandatul lui Mourinho de la formația galben-albastră.

Pe 29 august 2025, Fenerbahce i-a reziliat contractul lui Mourinho după ce echipa turcă a ratat calificarea în faza principală din Champions League.

Nu trebuie uitat faptul că Fener i-a plătit lui Mourinho o despăgubire de aproape 15 milioane de euro pentru faptul că l-a demis înainte de expirarea contractului.

La doar câteva săptămâni mai târziu, Mourinho a semnat cu Benfica, tocmai gruparea care-l eliminase în preliminariile Champions League.

Episodul facturii de la hotel nu este unul singular pentru Jose: același lucru s-a întâmplat și în perioada în care portughezul se afla la Manchester United.

A stat la „The Lowry Hotel”, iar presa britanică a precizat că șederea lui Jose a fost una de aproximativ 537.000 de lire sterline pentru cele 895 de nopți.