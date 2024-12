EXPLICATIV Cum a câștigat POT aproape cât SOS la nivel național, fără filiale în județe, fără pagini de social media locale și cu ”lideri” și candidați anonimi. Studiu de caz: Dobrogea

Partidul Oamenilor Tineri (POT), partidul care îl susține pe candidatul pro-rus cu retorică legionară Călin Georgescu, la prezidențiale, a obținut peste 6% din voturi în județul Constanța, iar în Tulcea a depășit 7%, în condițiile în care nu a avut o promovare semnificativă pe rețelele de socializare a candidaților la parlamentare, arată o analiză Info Sud-Est (ISE).

Spre exemplu, POT Constanța și Tulcea, unde partidul a înregistrat scoruri peste media națională, nu există pe Facebook, Instagram, dar nici pe Tik Tok. Nu am găsit nici detalii publice despre cele două filiale: date de contact, lideri politici, sedii. În plus, ”liderii” POT din Dobrogea sunt complet anonimi publicului larg. La fel, POT nu are pagini de social media, lideri cunoscuți sau filialele nici în alte județe.

Atunci cum a obținut POT, partidul fondat de fosta deputată AUR, Anamaria Gavrilă aceste scoruri în Dobrogea, având în vedere că nu a avut parte de promovare pe rețelele de socializare, acolo unde cel pe care îl susțin la prezidențiale, candidatul pro-rus Călin Georgescu, s-a bucurat de cea mai mare vizibilitate, câștigând ulterior primul tur.

La Constanța, lista pentru Camera Deputaților a fost deschisă deMaria Cernit, care se recomandă ”mentor spiritual” și care susține că are ”centură neagră în arte marțiale”. Aceasta a fost promovată pe pagina de la centru a partidului, cât și de fondatoarea Anamaria Gavrilă, într-o vizită a acesteia la Constanța. Maria Cernit s-a promovat pe pagina ei de Facebook prin intermediul postărilor din Tik Tok.

Anamaria Gavrilă a fost live pe Facebook alături de Maria Cernit, de la Constanța, pe 18 noiembrie 2024, cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Printre comentariile postarii există și întrebări legate de candidatul Maria Cernit și dacă există o filială a POT la Constanța, însă fără răspuns din partea fondatoarei partidului.

Citește integral pe Info Sud-Est.