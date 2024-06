EXPLICATIV: Ce se va întâmpla la sfârșitul anului când va expira acordul de tranzit al gazelor rusești către Europa prin Ucraina

Ucraina nu va prelungi acordul de cinci ani cu compania rusă Gazprom privind tranzitul gazelor rusești către Europa atunci când acesta va expira la sfârșitul anului, ceea ce va determina țările beneficiare să caute alternative, scrie Reuters. De începutul războiului din Ucraina, Norvegia a depășit Rusia pentru a deveni principalul furnizor de gaze prin conducte al Europei, iar UE a crescut importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA și din alte țări.

Ce este ruta de tranzit a gazelor din Ucraina?

Ruta de tranzit a gazelor din Ucraina, convenită de Moscova și Kiev în 2019, permite Rusiei să exporte gaze către Europa prin Ucraina. Cu toate acestea, volumele de tranzit au scăzut cu 28,5% în 2023, potrivit operatorului de gazoducte din Ucraina.

Există două puncte de intrare: Sokhranivka și Sudzha, dar Ucraina a declarat forță majoră și a oprit fluxurile prin Sokhranivka în 2022. Sistemul leagă Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Republica Moldova.

Ce țări primesc gaze prin această rută?

Majoritatea națiunilor din UE și-au redus dependența de gazul rusesc din cauza invaziei din Ucraina. Printre foștii beneficiari principali de gaze prin Ucraina se numără Austria, Slovacia, Italia, Ungaria, Croația, Slovenia și Moldova.

Austria primește în continuare cea mai mare parte a gazului prin Ucraina, în timp ce celelalte țări și-au diversificat sursele și au luat măsuri pentru a reduce cererea.

Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa, și-a procurat anul trecut tot gazul de pe piețele europene, lăsând gazul disponibil de la Gazprom pentru regiunea sa estică separatistă, Transnistria.

Importurile Croației sunt acum minime, iar cele ale Sloveniei au scăzut aproape de zero după ce contractul dintre principalul său furnizor de gaze, Geoplin, și Gazprom s-a încheiat anul trecut, potrivit unui studiu realizat de Center on Global Energy Policy de la Universitatea Columbia.

Cum poate fi înlocuit gazul prin Ucraina?

Există surse alternative de aprovizionare, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, potrivit unei analize.

Austria poate importa din Italia și Germania, iar companiile sale de utilități au declarat că au luat măsuri de precauție în cazul în care se oprește aprovizionarea cu gaz rusesc.

Ungaria se bazează pe gazoductul TurkStream, iar Slovenia se aprovizionează cu gaze din Algeria și din alte surse.

Furnizorul slovac de gaze SPP a declarat că un consorțiu de cumpărători europeni de gaze ar putea prelua gazul de la granița dintre Rusia și Ucraina atunci când contractul de tranzit va expira.

O altă opțiune este ca Gazprom să furnizeze o parte din gaz pe o altă rută, de exemplu prin TurkStream, Bulgaria, Serbia sau Ungaria. Cu toate acestea, capacitatea prin aceste rute este limitată, a declarat SPP pentru Reuters.

Italia primește cea mai mare parte a gazului său printr-o rută care facilitează importurile de Azeri Gas și din Algeria.

Ce se întâmplă cu rețeaua de tranzit de gaze a Ucrainei?

Ucraina nu mai importă gaze direct din Rusia din 2015, dar folosește sistemul de tranzit pentru a alimenta locuințele și întreprinderile. Sistemul menține nivelurile de presiune atât pentru aprovizionarea europeană, cât și pentru cea internă.

Ucraina are experiență în gestionarea întreruperilor de tranzit – cum ar fi cele din 2006 și 2009 – și a testat sistemul pentru a se asigura că poate funcționa în cazul în care încetează furnizarea din Rusia.

Oficialii ucraineni din domeniul energiei și surse din industrie au declarat în repetate rânduri că nu există nicio amenințare pentru Ucraina prin oprirea tranzitului, afirmând că compresoarele ucrainene ar putea pompa gazul din instalațiile de depozitare din vest către est.

Cat de multe venituri va pierde Gazprom?

Rusia ar putea pierde aproximativ 4,5 miliarde de dolari pe an dacă exporturile se opresc, pe baza unui preț mediu preconizat al gazului către Europa de 320 de dolari pentru 1.000 de metri cubi în 2025. Exporturile sale zilnice prin Ucraina către Europa se ridică în prezent la peste 40 de milioane de metri cubi, potrivit datelor Gazprom.

Ce poate face Gazprom cu gazul?

Dacă Ucraina nu prelungește acordul, Rusia intenționează să folosească rute alternative și să crească exporturile de GNL. Gazprom urmărește să stimuleze vânzările de gaze către China.

Gazprom a început fluxurile de gaze către China prin intermediul gazoductului Power of Siberia la sfârșitul anului 2019, vizând să exporte 38 de miliarde de metri cubi începând de anul viitor și, în cele din urmă, până la 100 mld. mc pe an, inclusiv 50 mld. mc prin intermediul gazoductului propus Power of Siberia 2, dar negocierile privind prețul și alte aspecte au intrat în impas.