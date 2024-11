Explicația pentru care Kylian Mbappe nu strălucește la Real Madrid

Karim Benzema, fost important jucător al celor de la Real Madrid, a explicat în cadrul unui interviu motivul pentru care Kylian Mbappe nu strălucește încă la gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Câștigător al Balonului de Aur în tricoul „blanco” (în 2022), Benzema vorbește despre faptul că Mbappe nu este folosit pe postul pe care a dat cea mai mare satisfacție în carieră: în banda stângă.

„Mbappe nu este un atacant central, din punctul meu de vedere. De fiecare dată când a evoluat ca număr 9 la selecţionată, nu a fost bine.

Nu este poziţia sa favorită. Însă problema este că în banda stângă la Real Madrid joacă un fotbalist aflat la acelaşi nivel cu el, Vinicius.

Nu cred că Ancelotti (n.r. antrenorul lui Real Madrid) îl va muta pe Vini în centru sau pe dreapta, pentru că momentan este cel mai bun din lume pe postul său.

Mbappe trebuie să-şi bage în cap că trebuie să fie un număr 9 şi să uite de stânga. A fost foarte bun în stânga şi acum trebuie să fie altundeva” – Karim Benzema, citat de Marca.

De asemenea, Benzema îl avertizează pe Mbappe că presiunea la Real Madrid este mai mare decât oriunde în lumea fotbalului.

„Mbappe ştie că este multă presiune la Madrid. Dacă nu marchezi un gol timp de două sau trei meciuri, te vor ucide. Poţi să câştigi Balonul de Aur sau orice vreţi, dar dacă trec trei meciuri fără să marchezi…

Trebuie să înveţe să trăiască cu această presiune la fiecare meci, trebuie să marcheze goluri, pentru asta a fost adus şi are tot ce-i trebuie pentru a reuşi”, a conchis Karim Benzema, cel care în prezent este jucătorul celor de la Al-Ittihad, din Arabia Saudită.

Kylian Mbappe (25 de ani) a fost aspru criticat de presa spaniolă apropiată de Real Madrid după fiasco din El Clasico: 0-4 cu Barcelona chiar pe Santiago Bernabeu. La acel meci, Mbappe a ratat câteva ocazii foarte mari.

Cu toat că nu strălucește neapărat (încă) în tricoul Madridului, Mbappe este cel mai bun marcator al galacticilor în LaLiga: 6 reușite, dintre care una din penalti.

Liderul marcatorilor este veteranul Robert Lewandowski, cu 14 goluri.

FC Barcelona este lider în ierarhia din Spania, cu 33 de puncte (11 victorii și o înfrângere), catalanii fiind urmați de Real Madrid (24 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat – în deplasare, contra Valenciei).

