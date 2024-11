EXCLUSIV Șefa OMV Petrom, Christina Verchere: Avem unele dintre cele mai mari taxe pe energie din întreaga Uniune Europeană / Obiectivul e să începem producția de gaze din Marea Neagră în 2027 / Nu voi intra în speculații pe tema investițiilor în combinate chimice

Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, a declarat într-un interviu pentru G4Media și Economedia că ținta pentru producția gazelor naturale din Marea Neagră este 2027, iar obiectivul pentru punctele de încărcare a mașinilor electrice e de 1.000 astfel de stații.

Șefa OMV Petrom a mai spus că România are acum unele dintre cele mai mari taxe pe energie din întreaga Uniune Europeană, taxe aduse de reglementările din ultimii ani.

Verchere a refuzat să comenteze informațiile despre o eventuală investiție a companiei într-un combinat petrochimic, spunând că nu vrea să intre în ”speculații”.

Interviul integral:

Rep: Cum explicați rezultatele financiare la 9 luni ale OMV Petrom? Sunt în conformitate cu așteptările?

Christina Verchere: Rezultatul operațional la nouă luni este de 4,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 23% față de anul trecut, determinată în principal de o piață mai slabă. Cred că alt număr foarte important este cel al investițiilor: 4,8 miliarde de lei, cu 40% mai mare decât anul trecut. Și 40% din aceste 4,8 miliarde de lei se îndreaptă către domenii strategice: emisii reduse și proiecte regionale de gaze – proiectul Neptun Deep, energia regenerabilă și mobilitatea electrică. Deci sunt cele mai mari investiții în ultimii 20 de ani. Așadar, aș spune că rezultatul operațional este mai scăzut din cauza mediului de piață, performanța operațională este bună, investițiile cresc conform planului și merg în direcția în care vrem să ducem firma.

În primul rând, proiectul gazelor din Marea Neagră, Neptun Deep, merge conform planului. În ceea ce privește energia regenerabilă, am încheiat acum multe dintre achizițiile pe care le-am anunțat. Așadar, avem un portofoliu de proiecte de până la 2,3 gigawați de capacitate eoliană și solară pe care vrem acum să le trecem în execuție. Ne-a luat aproximativ doi ani și jumătate să construim acest portofoliu.

Al treilea lucru evident în aceste nouă luni este că am anunțat decizia finală de investiție pentru construirea unității de combustibil sustenabil pentru aviație (SAF) și motorină din surse regenerabile (HVO) și a 55 de megawați de hidrogen verde la rafinăria petrobrazi. Aceasta va face din rafinăria Petrobrazi primul mare producător de combustibili sustenabili din Europa de Sud-Est.

Iar ultima componentă strategică este că am încheiat achiziția cu Renovatio în ceea ce privește activitatea de mobilitate electrică. Acum avem 800 de puncte de încărcare în rețeaua noastră, iar obiectivul este să ajungem la 1.000.

Sunt proiecte care se referă la modul în care ne vom transforma pentru a avea o amprentă de carbon mai mică în viitor, iar rezultatul operațional arată că activitatea de bază este încă foarte puternică și creează în cele din urmă puterea financiară pentru această transformare generală.

În primele nouă luni am plătit 12 miliarde și jumătate de lei către statul român. Și am plătit atât un dividend de bază, cât și unul special, ceeace duce la un randament total al dividendelor de 12,4%. Ne intensificăm investițiile pentru a transforma strategic compania și prin această transformare contribuim la securitatea energetică a României, precum și la reducerea amprentei de carbon.

Rep: Ați menționat condițiile de piață. Considerați că actuala piață a energiei, cu toate mecanismele de plafonare, încă funcționează? Cum vedeți o posibilă tranziție către o piață liberalizată?

Christina Verchere: Am avut destul de multe intervenții de reglementare, precum și intervenții fiscale care au fost în vigoare de peste doi ani. Credem în mod fundamental într-o piață liberalizată, așa cum este în întreaga Uniune Europeană. Prin urmare, suntem dornici să vedem o revenire la o piață liberalizată.

Rep.: Ați avut o discuție la guvern pe 24 septembrie cu premierul Marcel Ciolacu alături de conducere OMV. Ați discutat despre cadrul fiscal pentru 2025, despre schimbări în taxarea companiilor din energie ?

Christina Verchere: Cea mai mare parte a discuției noastre se concentrează pe direcția strategică a companiei și pe investiții. În general însă, dacă ne uităm la cadrul fiscal din România, în special pentru sectorul energetic și pentru companiile de petrol și gaze, avem unele dintre cele mai mari taxe pe energie din întreaga Uniune Europeană. Eu cred că este foarte important ca România să continue să devină competitivă. Există o mulțime reglementări și taxe suplimentare în această intervenție de reglementare. Cred că este foarte important ca, pe măsură ce intrăm într-o perioadă de investiții atât de intensă, să avem predictibilitate și stabilitate și o consultări foarte bune.

Pentru că deja există un nivel destul de ridicat al taxării energiei.

Rep: Dar piața însăși se așteaptă la unele schimbări fiscale din cauza problemei deficitului și a faptului că guvernul spune că trebuie să atragă mai mulți bani de pe piață. Deci vă așteptați la vreo schimbare în cadrul fiscal care ar putea avea un impact asupra operațiunilor OMV Petrom?

Christina Verchere. Ați văzut anunțurile pe care le-am auzit și noi la începutul acestei săptămâni (anunțul guvernului legat de planul fiscal pe 7 ani – n.red.). A fost important faptul că ei recunosc că investițiile joacă un rol foarte important și asta facem noi. Suntem o mare mașină de investiții în acest moment. Ceea ce ne dorim este o bună consultare, o bună conversație și doar o recunoaștere a faptului că există deja o mulțime de taxe care sunt luate din sectorul energetic în general. Și vrem să fim capabili să facem investiții.

Cred că, în general, comunitatea de afaceri are nevoie și așteaptă de la autoritățile române doar predictibilitate, astfel încât să ne putem face investițiile.

Rep: Am văzut relatări în presă că schimbați regulile de guvernanță corporativă anul viitor, e real?

Christina Verchere: Cred că a fost o speculație. Ceea ce știm este că Bursa de Valori București (unde e listată OMV Petrom – n.red.) vine cu o nouă guvernanță corporativă. Vom analiza noile reguli pentru a vedea dacă trebuie făcute ajustări în funcție de aceasta.

Rep: Există însă și negocierile pentru aderarea la OCDE, o organizație care vrea să îmbunătățească guvernanța marilor companii pentru a da acționarilor mici o voce mai puternică.

Christina Verchere: De fapt, am petrecut destul de mult timp cu piețele de capital, care sunt investitori, și de fapt acumularea celor mai mici investitori ai noștri se ridică la aproape 30% din baza noastră de acționari. Așa că petrecem mult timp discutând cu ei, astfel încât să înțeleagă ce se întâmplă în firmă, să înțeleagă guvernanța corporativă a firmei, deciziile pe care le luăm. Evident, ei au votat în AGA, la fel ca cei doi acționari principali ai noștri, OMV și statul român.

Rep: Să revenim la proiectul gazelor din Marea Neagră. Care este ținta pentru Neptun Deep?

Christina Verchere: Am luat decizia finală de investiție în 2023. Am adus o echipă internațională, am atribuit toate contractele, mari jucători internaționali din piața de petrol și gaze venind să lucreze – un lucru foarte important pentru a asigura livrarea la timp a proiectului. Suntem la aproximativ 25% în total, pe drumul cel bun. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez.

În primul rând, am început construcția părții superioare a platformei care este construită în Indonezia de Saipem. Am început construcția învelișului, adică partea de jos a platformei, care se află în mare, – construită în Italia. Am început lucrările pentru stația onshore de măsurare a gazelor naturale din Tuzla, România.

Următoarea etapă importantă spre care ne îndreptăm este forarea și vom încerca să începem forarea în 2025. Anticipez că sonda va ajunge în Marea Neagră în acest an.

Toate acestea pentru a livra primele cantități de gaz în 2027. Obiectivul este să livrăm proiectul în condiții de siguranță în ceea ce privește costurile și timpul, astfel încât să aducem noul gaz pe piața românească în 2027.

Rep: În ceea ce privește forajul, am văzut că agenția norvegiană BNB Markets a raportat săptămâna trecută o întârziere de două luni în contractul cu Transocean (nava care va face forajul). Este adevărat?

Christina Verchere: Va trebui să verificăm, dar ceea ce știu este că nu este întârziat conform contractului nostru. Cred că ar putea fi vorba de faptul că ei sperau să vină mai devreme, dar nu este deloc întârziat conform contractului.

Rep: Greenpeace a deschis maimulte procese împotriva companiei, dar și împotriva diferitelor instituții guvernamentale. Vă așteptați la vreo întârziere?

Christina Verchere: Am urmat foarte riguros toate regulile în ceea ce privește procesul de autorizare. Este un proiect realizat foarte riguros, împreună cu partenerii noștri Romgaz. Desigur, un ONG are dreptul să conteste dacă dorește să facă acest lucru, dar ne simțim încrezători în ceea ce am făcut cu privire la obținerea tuturor autorizațiilor. Depinde de ceea ce vor spune autoritățile române și sistemul judiciar.

Dar cred că punctul cu adevărat important asupra căruia ar trebui să ne concentrăm, deoarece cred că acesta este, într-o anumită măsură, în spatele problemei, este rolul gazului. Pentru că, în oricare din scenariile elaborate de Agenția Internațională pentru Energie(AIE) până în 2050, Uniunea Europeană rămâne un importator net de gaze. Așadar, gazele pe care dorim să le producem vor înlocui gazele pe care le importăm de oriunde altundeva.

Iar gazele din Marea Neagră sunt produse în interiorul Uniunii Europene. Prin urmare, se plătesc taxe aici. Costurile de transport sunt mai mici. Amprenta de carbon este mai mică. Așadar, este vorba de fapt de aprovizionarea unei piețe care are deja nevoie de gaz. Și, prin urmare, sprijină UE nu doar din perspectivă economică, ci și din perspectiva securității aprovizionării. Dacă ne uităm la tranziția energetică, gazul are un rol foarte important de jucat, în special în ceea ce privește energia electrică. Pentru că atunci când vântul nu bate, când soarele nu strălucește, avem nevoie de acces la energie, iar centralele electrice pe gaz joacă un rol foarte important. Cred că este important să vorbim despre importanța și rolul gazelor naturale în această tranziție energetică și în securitatea energetică pentru România și Uniunea Europeană.

Rep.: Aveți informații că în spatele acestor proteste ale Greenpeace există influențe politice sau influențe externe? Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a sugerat acest lucru.

Christina Verchere: Nu am nici o opinie despre acest lucru. Ei sunt un ONG, fac ceea ce fac.

Rep.: Există vreun precontract semnat pentru vânzarea, chiar și parțială, a gazelor din Marea Neagră?

Christina Verchere: Nu vorbim despre absolut nici unul dintre termenii comerciali în ceea ce privește gazele.E cazul pentru toate gazele naturale pe care le vindem astăzi.

Rep: Dar cum rămâne cu statul român? Prin ce companie sau agenție va aplica dreptul de preempțiune la cumpărarea gazelor?

Christina Verchere: Au stabilit deja prin legislație că o vor face prin intermediul unei agenții guvernamentale. Sunt încă în curs de clarificare unele dintre reglementările secundare. Dar, într-o oarecare măsură, acest lucru este deja în vigoare, deoarece vindem gaze offshore, deoarece avem deja gaze offshore în România.

Rep: Vorbind despre gaz, fie că este vorba despre Neptun Deep sau gazele onshore, aveți vreo intenție de a folosi acest gaz într-o instalație petrochimică – achiziția unui combinat sau o investiție nouă?

Christina Verchere: Dacă vă uitați la strategia noastră, suntem foarte concentrați pe dezvoltarea producției de gaze. Suntem foarte concentrați pe investițiile noastre în tranziția energetică. Acesta este focusul nostru. Știu că au existat unele speculații în presă, dar nu voi intra în speculații cu privire la așa ceva. Dar dacă vă uitați la strategia noastră, avem unele creșteri în unitatea noastră de producție decombustibil aeronautic la rafinăria Petrobrazi. În rest, suntem foarte concentrați pe dezvoltarea zonei de energie electrică, pe combustibil pentru transport și decarbonizarea în transporturi.

Rep: Întreb acest lucru pentru că prim-ministrul a mai spus după discuțiile cu delegația dvs. că discută cu unele companii mari pentru a intra pe piața petrochimiei.

Christina Verchere: Suntem mereu în căutarea mai multor clienți pentru gazul nostru.

Rep: Cum evaluați modul în care strategia de investiții a OMV Petrom este implementată?

Christina Verchere: Am adoptat strategia la sfârșitul anului 2021, iar o actualizare a strategiei a fost realizată în luna iunie a acestui an. Evident, cel mai important lucru a fost decizia de investiție în Neptun Deep, a fost un game changer pentru toți. Și simt asta la toți cei cu care vorbesc. Iar acum este vorba de a implementa Neptun Deep. Sunt foarte mulțumită de progresele pe care echipa le-a făcut în acest sens.

Cred că, atunci când ne uităm la tranziția energetică, am devenit mai ambițioși în ceea ce privește energia regenerabilă. Inițial, ne-am stabilit un obiectiv de un gigawatt de capacitate cu partenerii până la sfârșitul deceniului. În luna iunie a acestui an, am mărit această țintă la 2,4 gigawatt, deci am accelerat. În ceea ce privește biocombustibilii, am luat decizia finală de investiție pentru 280.000 de tone pe an.

De asemenea, am accelerat în ceea ce privește hidrogenul verde pentru că am văzut aici o oportunitate. Este foarte bine că accesul României la finanțarea UE permite unora dintre aceste proiecte să avanseze, lucru care altfel nu s-ar fi întâmplat.

Cred că în zona de transport biocombustibilii sunt cheia pentru decarbonizarea sectorului, o bună oportunitate de a poziționa Rafinăria Petrobrazi și, prin aceasta, România ca un jucător semnificativ pe piața din Europa de Sud-Est.

Apoi, în ceea ce privește electromobilitatea, suntem foarte mulțumiți de portofoliul pe care am reușit să îl realizăm.

Deci, în general, suntem foarte mulțumiți de progresele înregistrate. Acest lucru ne duce într-o perioadă de investiții foarte intense, în special pentru 2024, 2025, 2026, cea mai intensă, cel puțin în ultimii 20 de ani ai firmei.

Rep: Am observat în ultimii ani că numărul benzinăriilor OMV sau Petrom nu a crescut prea mult. Între timp, alte companii concurente ale dumneavoastră au deschis mai multe. De ce?

Christina Verchere: Este vorba despre a avea locația potrivită pentru a putea urmări clienții potriviți și a fi în locațiile potrivite pentru clienții tăi. Suntem mereu interesați de autostrăzi și de locul în care acestea sunt construite și căutăm aici oportunități.

Rep: Piața energiei este în continuă schimbare și la fel și reglementările. Mă refer la politicile de mediu ale Comisiei Europene, unde se așteaptă o încetinire a ritmului de implementare a Green Deal, dar și la raportul Draghi, care vrea ca UE să fie mai competitivă. Credeți că această strategie de investiții ar putea avea nevoie de o nouă ajustare?

Christina Verchere: Competitivitatea este fundamentul oricărei afaceri. Este foarte bine că vedem această discuție venind mai mult din partea Comisiei Europene. Cred că tranziția energetică și asigurarea competitivității tranziției energetice sunt foarte importante pentru noi, ca investitori în acest domeniu. Este foarte important ca, pe măsură ce încercăm să scădem amprenta de carbon, să avem grijă ca Uniunea Europeană să nu defină necompetitivă.

Rep: Deci este o problemă de viteză, nu de direcție?

Christina Verchere: Așa cred și eu, și am fost în industria de petrol și gaze întreaga mea carieră, este vorba despre ritm. Unele tehnologii vor avansa mai repede, altele mai încet, piața se va schimba și trebuie să fim flexibili. Iar acesta este unul dintre aspectele întregii dezbateri privind tranziția energetică: cum ne asigurăm că ținem ritmul, fără să avansăm prea repede, dar și fără să rămânem în urmă. Dacă vă uitați la actualizarea strategiei din luna iunie a acestui an, am accelerat în unele privințe și am încetinit în altele.

Rep: Puteți detalia?

Christina Verchere: Am accelerat cu energia regenerabilă. Așa că am trecut de la ținta de 1 gigawatt la 2,4 – deci mai mult și mai repede. Dacă ne uităm la biocombustibili, am avut inițial o țintă cred că de aproximativ 600 000 de tone până la sfârșitul deceniului. Și am redus-o la 300 000 de tone. Am decis că dorim în continuare să ajungem la acest nivel, dar va fi în deceniul următor.

De asemenea, am accelerat investițiile în hidrogen față de planul inițial. Va trebui să facem asta în mod constant și să urmărim evoluția pieței. Și de aceea ne întoarcem la fiecare trei ani la piețele de capital și la toată lumea pentru a le spune unde ne aflăm.

Rep: Un alt game changer pentru multe piețe este inteligența artificială. Puneți accent pe această dezvoltare?

Christina Verchere: Absolut, cred că există o oportunitate uriașă aici. Și vrem să ne asigurăm că o valorificăm. În primul rând e nevoie de protecție, un cadru în care să ne asigurăm securitatea cibernetică. Apoi, în cadrul acestui cadru, vrem să oferim cât mai multă libertate posibil.

Așadar, ne uităm la diferite oportunități, la diferite instrumente, încercăm diferite lucruri care există deja pe piață, altele pe care le creăm noi înșine. Pentru că vedem o oportunitate uriașă aici: ne permite să automatizăm și să facem lucrurile mai repede, dar și să eliberăm timpul oamenilor. Dacă reușești să eliberezi timpul de la calcularea cifrelor la analiza cifrelor și la oferirea de informații pentru luarea mai rapidă a deciziilor – asta e o schimbare majoră. Investim în acest domeniu, avem o mulțime de proiecte în acest domeniu.

Rep: După șase ani de mandat, care este cel mai important proiect pe care îl lăsați în urmă?

Christina Verchere: Cel mai important, dar nu singurul, va fi Neptun Deep. Cred că este o chestiune aproape personală pentru noi toți din Petrom. Înseamnă de fapt să vezi că acel proiect trece de la blocaj total la noul parteneriat cu Romgaz, preluarea operaării, luarea deciziei finale de investiție și acum faza de execuție. Acest tip de proiecte schimbă jocul pentru toți cei implicați.

Un alt proiect major a fost stabilirea strategiei companiei pentru un deceniu.