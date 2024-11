EXCLUSIV O asociație din Constanța a depus astăzi, la Tribunalul București, o acțiune prin care cere suspendarea candidaturii lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale

În urmă cu câteva ore, Asociația Daria din Constanța a depus, la Tribunalul București, o acțiune în care solicită magistraților să judece, în regim de urgență, o cerere de suspendare a candidaturii la alegerile prezidențiale a lui Călin Georgescu. Conform rezultatelor din turul 1, Georgescu, care a candidat din postura de independent, a întrunit cel mai mare număr de voturi și se va înfrunta în turul al doilea cu Elena Lasconi (USR). Până la ora editării acestui articol, pe portalul instanțelor nu este indicată ziua când va avea loc primul termen de judecată din acest dosar.

Contactat de G4Media.ro, președintele Asociației Daria, Mustafa Erdal, a declarat că motivele invocate în cererea de chemare în judecată sunt ”aproximativ aceleași ca acelea depuse de cei doi candidați la alegerile prezidențiale (Cristian Terheș și Constantin Sebastian Popescu n.r.) în fața Curții Constituționale, plus altele, legate de siguranța națională, respectiv implicarea politică rusofilă a lui Călin Georgescu. Vrem să vedem dacă în fața unui complet de judecată acesta îndeplinește condițiile de admisibilitate pentru a candida.”

Conform informațiilor publice disponibile, Asociația Daria Constanța a fost înființată în anul 2021 și ”militează pentru drepturile copilului, desfășurând în prezwnt activități în domeniul asistenței și protecției sociale”.

Dintr-o postare recentă de pe contul de Facebook al Asociației reiese, însă, că, în luna septembrie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a retras acreditarea acestei organizații. ”(…) considerăm necesar să explicăm contextul corect și legal în care această măsură a fost luată. Conform legii, orice organizație acreditată pentru a furniza servicii sociale trebuie să înființeze un astfel de serviciu în termen de trei ani de la obținerea acreditării. Din păcate, deși am făcut toate demersurile necesare și am depus eforturi constante în această direcție, circumstanțele financiare și logistice nu ne-au permis să înființăm un serviciu social în această perioadă.

Este important de subliniat că **motivul retragerii acreditării nu este legat de existența vreunor nereguli sau abateri de la cadrul legal**, ci exclusiv de nerealizarea acestei cerințe specifice. Această retragere este un proces administrativ normal în astfel de situații, iar legea ne oferă dreptul de a solicita reacreditarea în momentul în care vom putea îndeplini toate criteriile necesare.

Asociația Daria Constanța va continua să urmărească acreditarea și înființarea serviciului social, deoarece considerăm că acest lucru ne va permite să oferim și mai mult sprijin celor aflați în nevoie.”, scriau reprezentanții Asociației, pe contul de Facebook, pe data de 2 octombrie.

În acest an, numele acestei asociații a apărut în spațiul public și în contextul uni conflict cu Asociația The New Pagan Dawn și a președintelui acesteia, Cosmin Olteanu, disputa ajungând pe rolul instanțelor, în cadrul mai multor procese.

Președintele asociației este Mustafa Erdal. Dintr-o postare recentă, reiese că Erdal s-a aflat, în trecut, în sistemul de protecție a copilului din județul Constanța. În prezent, asociația pe care o conduce s-a implicat în mai multe demersuri civice, cum ar fi trimiterea unei solicitări urgente către Ministerul Sănătății pentru deblocarea posturilor vacante pe Secția de Gastroenterologie a Spitalului Județean Constanța și intentarea unui proces împotriva Ministerului Educației Naționale la Curtea de Apel Constanța, solicitând suspendarea și anularea unei prevederi legale care limitează acordarea burselor elevilor doar pe durata anului școlar, excluzând perioadele de vacanță.