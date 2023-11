EXCLUSIV Informări repetate ale ISU arată că accesul mașinilor de pompieri în Centrul Vechi al Bucureștiului în caz de incendiu e blocat de terase, stâlpi, bariere și un parapet de beton, obstacole ce trebuia desființate de Primăria Capitalei

O intervenție din 2022 pe Strada Șelari, ce ar fi trebuit să fie minoră, le-a pus probleme serioase pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Sprii” București-Ilfov (ISU B-IF) să pătrundă în Centrul Vechi al Bucureștiului, zonă monument istoric. Din acel moment, dar și ulterior, prin controale periodice și rapoarte noi, ISU a adus la cunoștință Primăriei Municipiului București, în actualul mandat, Primăriei Sectorului 3 și Instituției Prefectului, că trebuie să facă demersuri pentru asigurarea căilor de acces pentru autospeciale. Mai mult, în primul trimestru al acestui an, ISU B-IF a trimis un raport detaliat către Primăria Capitalei în care a enumerat străzile și construcțiile neconforme, terase, stâlpi și alte obiecte care blochează accesul pompierilor.

Concret, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 3 trebuia să ia măsuri pentru a fi desființate construcțiile care îngreunează intervenția „forțelor și mijloacelor ISU B-IF”. Aceste obstacole sunt, potrivit unui răspuns formulat la solicitarea G4Media, chiar unele terase/copertine de alimentație publică, precum și stâlpi, bariere, balize sau parapetul de beton de la intrarea dinspre Piața Națiunile Unite în Centrul Vechi.

„În asigurarea spațiului trebuie să țină cont de gabaritul special mașinile de pompieri, zonă de viraj destul de mare, manevră de întoarcere, de deplasare stânga-dreapta, și o autoscară care necesită calare și are nevoie de spațiu stânga-dreapta, în plus față de lungimea de 2,5 m”, a declarat pentru G4Media, purtătorul de cuvânt al ISU B-IF Daniel Vasile. Potrivit acestuia, ISU B-IF s-a adaptat situației și are o autospecială mică, Isuzu, însă vehiculul are 200 de litri de apă, ce poate fi folosit doar pentru un început de incendiu sau la incendiile mici, însă nu la situații de amploare.

În capitale din Vest, de exemplu la Viena, sunt piloni retractabili, cum de altfel sunt și în Centrul Vechi al Bucureștiului, dar nu peste tot, în apropierea stației de autobuz de la Națiunile Unite fiind un parapet mare de beton.

Redăm mai jos răspunsul transmis de ISU B-IF în 10 noiembrie, la cererea G4Media:

„ISU B-IF desfășoară periodic activități preventive, controale pe linia prevenirii situațiilor de urgență, precum și de actualizare a evidențelor cu operatorii economici care desfășoară activitatea în zona Centrului Istoric.

În urma acțiunilor mai sus menționate și a situațiilor de urgență gestionate, au fost identificate unele aspecte negative, care pot îngreuna intervenția forțelor și mijloacelor ISU B-IF, dintre caee putem enumera:

unele drumuri publice, care ar putea permite accesul pentru autospecialele de intervenție sunt greu accesibile din cauza amenajării unor terase/copertine de alimentație publicp, precum și a existenței/amplasării unor stâlpi, bariere sau balize

din cauza opririi/staționării neregulamentare a autovehiculelor pe căile rutiere, deplasarea autospecialelor de intervenție se realizează cu dificultate.

Având în vedere prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, în care sunt prevăzute atribuțiile pe care le au autoritățile publice locale, coroborat cu situațiile idendificate în teren, ISU B-IF a procedat la informarea Primăriei Municipiului București, Primăriei Sectorului 3 și Instituției Prefectului Municipiului București, pentru întreprinderea demersurilor necesare de asigurare a căilor de acces pentru autospeciale de intervenție în zona Centrului Istoric.”

Context

Primarul general Nicușor Dan promitea rezultate în această toamnă în cazul construcțiilor ilegale, terase construite fără autorizație sau obstacole de pe domeniul public din Centrul Vechi. De ce atât de greu? Pentru că Primăria Capitalei nu a vrut să intervină brutal, fără dialog. „Am avut o întâlnire cu proprietarii din zona Lipscani. Este o dinamică. În sensul că anul acesta am elaborat autorizaţii pentru terase cam dublu faţă de anul trecut. Cred că am eliberat cam 200, faţă de 100 anul trecut (n.r – pentru întreaga zonă protejată, inclusiv Calea Victoriei). Deci lumea începe să se conformeze. Într-adevăr, pentru că e o activitate economică, pentru că este ceva ce a fost tolerat ani în şir, nu am vrut să intrăm brutal, să începem să demolăm înainte să avem un dialog cu proprietarii, dar o să vedeţi în această toamnă, pentru zona Lipscani, o să vedeţi intervenţii”, a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă la începutul lunii octombrie, potrivit Agerpres.

Totodată, în luna iunie, primarul general Nicușor Dan anunța că a avut o întâlnire cu agenții economici care activează în Centrul Vechi al Bucureștiului și le-a dat termen o lună, ca până în iulie 2023 să desființeze construcțiile ilegale. „Am avut astăzi o discuție foarte bună cu agenții economici din Centrul Vechi în care am abordat o serie de probleme care țin de siguranță și de estetica acestei zone protejate. Le-am dat termen ca până la data de 1 iulie să desființeze construcțiile ilegale de pe domeniul public precum terasele închise, podine din lemn și orice alte elemente care nu respectă regulamentele de urbanism și care limitează accesul autospecialelor ISU. Terasele trebuie să respecte limita de spațiu impusă de lege, astfel încât să păstreze un culoar de minim 4 metri pentru a permite trecerea mașinilor de intervenție”, a scris primarul pe pagina sa de Facebook.

După acestă somație, primarul Nicușor Dan nu a mai revenit cu informații.

G4Media a adresat Primăriei Capitalei și Primăriei Sectorului 3, după primirea răspunsului ISU B-IF, solicitări de presă în care cerem situația exactă a desființărilor de construcții din Centrul Vechi al Capitalei care încalcă legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și pe care o vom publica când acesta ne va fi oferită.