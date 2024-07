Evadări rapide din orașele turistice, către zone rurale sau litoral/ Recomandările cititorilor The Guardian

„Tipsterii noștri se bucură de evadările rurale și scufundări în mare în vacanțele lor urbane de la Gdańsk la Lisabona”, arată un articol The Guardian care a strâns ponturi de „evadare din orașele turistice” către zone feerice și liniștite.

Iată ce recomandări au împărtășit:

„Soarbe frumusețea de lângă Salzburg”

După câteva zile în care am explorat frumoasa Salzburg, mi-am cumpărat un bilet de autobuz cu hop-on și hop-off către districtul austriac al lacurilor – Salzkammergut. Recepționerul hotelului ne-a recomandat să ne îndreptăm spre Fuschl am See. Autobuzul din oră a durat aproximativ 40 de minute pentru a ajunge la această bijuterie absolută. Apa lacului – perfectă pentru înotul de vară – este atât de curată încât este oficial potabilă. Există, de asemenea, pensiuni fermecătoare și hoteluri mici. Este un loc absolut frumos și întreaga zonă ar trebui explorată. (Steven)

„Nisipuri magnifice lângă Palermo”

Palermo era minunată pentru colecția sa magică de palate și biserici, dar un bonus a fost să urmezi sfaturile locale și să te îndrepti spre plaja din Mondelo, la șapte mile spre nord. Acesta este în apropiere, dar se mândrește cu un arc superb de nisip alb și fin, ape albastre electrice puțin adânci și deliciile arhitecturale ale vilelor în stil liberty (art nouveau italian), inclusiv una dintre cele mai frumoase clădiri lungi și albe pe care le-am văzut vreodată. Fundalul muntelui Montepellegrino îl separă de Palermo. Există multe restaurante excelente cu fructe de mare, o mulțime de baruri și o atmosferă vibrantă de vară.

Agroturism în Toscana

Desigur, nicio excursie în Toscana nu este completă fără să te aventurezi în Florența și Pisa, dar pentru a evita căldura înăbușitoare a orașului și aglomerația de vizitatori, ai putea lua în considerare să te instalezi la un „agriturismo rural” – ferme de lucru cu cazare pentru călători. Ne-a plăcut Fattoria La Prugnola (doblă de la 469 EUR pe săptămână B&B) lângă orașul de deal Montescudaio – amplasat printre dealurile toscane uluitoare. Vă aflați la o excursie de o zi de Florența, Pisa și Lucca, precum și la o scurtă călătorie cu mașina de plajele toscane mai puțin vizitate – inclusiv Vada, cu nisipurile sale albe și apele albastre cristaline. (Rachel)

Evadare pe bicicletă din Dubrovnik

„Din Dubrovnik, îndepărtează-te de mulțimile care se îndreaptă spre insule și în schimb mergi spre interior. O mașină de 30 de minute sau o jumătate de zi cu bicicleta vă va duce în Bosnia și Herțegovina, unde puteți explora traseul Çiro. O cale ferată cu ecartament îngust a conectat satele din această vale până când s-a închis în anii 1970, iar finanțarea a transformat-o acum într-o rută strălucitoare de mai multe zile, în mare parte plată. Pe drum veți găsi peșteri uimitoare, capele frumoase și stații abandonate. Gara Zavala (duble de la €60 B&B) a fost restaurata intr-o frumoasa pensiune si restaurant de catre Teo si Ana. O primire călduroasă vă întâmpină acolo, cu mâncare proaspătă, camere minunate și băuturi spirtoase locale pentru a vă încheia masa. Cu doar câteva camere, este antidotul perfect și liniștit împotriva răsturnării Dubrovnikului.” (Bryony)

Zonă rurală din apropierea Nisei

La o jumătate de oră cu mașina de Nisa, la poalele Alpilor Marittimi, se află frumosul sat Valbonne. Din punct de vedere arhitectural, satul diferă de multe altele din sudul Franței, care sunt adesea construite în spirală în jurul unui deal. Valbonne este așezată într-un model de grilă, Piața centrală fiind Place des Arcades. Aici puteți savura un kir și puteți vedea cum trece lumea sau puteți încerca unul dintre restaurantele excelente. Multe alte restaurante vă așteaptă pe străduțele care străbat acest loc încântător. Piața săptămânală de vineri ummple aleile de tarabe de nu mai poți arunca un băț. Pe tot parcursul anului, festivalurile de muzică și târgurile de haine încântă vizitatorii și localnicii deopotrivă. Acesta este un loc în care locuiesc și lucrează localnicii, iar amestecul rezultat dintre ei și vizitatori internaționali creează o atmosferă fericită și liniștită. (Fiona Bateson)

Plajele de lângă Gdansk

Orașul industrial Gdańsk este fascinant, dar, pentru a scăpa de mulțime, faceți o excursie în peninsula îngustă Hel, care se îndreaptă în Marea Baltică pentru a crea o barieră naturală între apele mării mai aspre și adâncimile protejate ale Golfului Puck. Luați feribotul (denumit adesea „tramvaiul pe apă”) de la Gdańsk pentru a ajunge la Hel, unde există kilometri de plaje cu nisip minunat și cer larg și plin. Am mâncat heringi prăjiți dintr-un camion de alimentare și ne-am așezat pe nisipuri albe virgine mai mult ca în Filipine decât în ​​Polonia. (Trevor)

Bonus: Vulcanii verzi de lângă Barcelona

La o oră de mers cu mașina de Barcelona se află regiunea vulcanică senină și verde La Garrotxa, lângă Girona. Cu peste 40 de conuri latente sau dispărute, zona împădurită este minunată pentru drumeții, iar în unele dintre cratere sunt cafenele excelente. Olot, capitala regiunii, are piețe pline de viață și o bucătărie care beneficiază de solul vulcanic fertil din jur. Are și un superb muzeu geologic interactiv, Espai Cràter (intrare 7,50 EUR) îngropat în inima unui vulcan.