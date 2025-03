Eugen Sechila, „umbra” lui Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru confecționarea și răspândirea de simboluri legionare / Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Oltenița

Eugen Sechila, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Călin Georgescu, a fost trimis în judecată, fiind acuzat de confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, potrivit unor surse G4media.

Într-un comunicat al Parchetului General se precizează că „Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată a unei inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, faptă prevăzută de art. 4 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002.”

Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de 3 iulie 2021, inculpatul a construit și amplasat pe raza unei comune din județul Călărași, în proximitatea sediului primăriei, o troiță din lemn în memoria unei persoane, troiță care avea încorporată în partea inferioară simbolul asociat mișcării legionare (Garda de Fier), care prezenta o figură geometrică compusă din trei linii verticale intersectate cu trei linii orizontale. Ulterior, în luna decembrie 2024, când s-a produs un scandal public din cauza faptului că troița conținea un simbol legionar, familia decedatului a înlăturat acea troiță.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Oltenița.

Pe 26 februarie, Eugen Sechila, șeful unei organizații cu caracter legionar și omul care strâns semnături pentru depunerea candidaturii lui Călin Georgescu la prezidențiale, a fost ridicat de polițiști de pe Aeroportul Internațional Otopeni și dus la audieri la sediul Parchetului General.

După ce a fost reținut, soția acestuia, Elena Sechila, a declarat la Realitatea că ar fi vorba de „un dosar fabricat”:

„Da, pot sa va spun, pentru ca a ajuns acasa de putin timp. Este vorba de un dosar fabricat de ceva timp, din ce ne dam noi seama, in baza legii 217/2015, si spune asa, nu o sa va citesc tot, ca nu are sens: La data de 3.07.2021, numitul Eugen Sechila a construit si amplasat pe raza comunei Radovan, judetul Calarasi, in vecinatatea primariei o troita din lemn, in memoria lui Horatiu Pascal, decedat la data de 14.07.2020. Troita mentionata are incorporat in partea inferioara simbolul asociatiei miscarilor legionare si fasciste care au activat in perioda interbelica”.

Din dosar, Elena Sechila a mai citat, în aceeași emisiune:

„De asemenea, din investigatiile efectuate in cauza s-a stabilit ca in perioada 13.02.2017 pana in prezent, pe profilul personal de pe platforma online de socializare Facebook utilizeaza o imagine ce reprezinta intr-o forma stilizata chipul lui Corneliu Zelea Codreanu. În aceasi perioada a utilizat si alte simboluri legionare, respectiv tricoul pe care era imprimat chipul stilizat lui Corneliu Zelea Codreanu si insigne cu insemne legionare”.

Eugen Sechila a reprezentat Asociația „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei”, numită după un fost legionar din Dobrogea, iar despre el a scris și cercetătoarea Institutului Elie Wiesel, Adina Marincea, în ultimii ani, menționând, printre altele, că a luptat în Legiunea Străină și că organizează tabere de îndoctrinare legionară pentru copii.

G4Media a arătat că la aceste tabere au participat inclusiv copiii lui Călin Georgescu.

În prezent, Eugen Sechila se află în stare de libertate.