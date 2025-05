Eșecul transplantului MAGA în România / O explicație alternativă la înfrângerea lui Simion: unde au greșit consultanții americani

Am listat deja cauzele eșecului lui George Simion, care a pierdut alegerile din 18 mai în fața lui Nicușor Dan, deși avea toate cărțile în mână. Dar asupra unui aspect mai puțin analizat merită revenit pe larg: eșecul transplantului de ideologie MAGA în România. Simion a beneficiat în mod cert de consultanți ai președintelui american, Donald Trump – unii la vedere, alții din umbră. Am văzut cu toții interviurile realizate cu Steve Bannon, unul dintre ideologii MAGA (Make America Great Again), și contractul de lobby în valoare de 1,5 milioane de dolari încheiat cu o firmă americană. Pe alții nu i-am văzut, dar s-au aflat la București pentru Simion.

Alegerile din România au reprezentat o șansă pentru tabăra Trump de a înfige primul steag MAGA în Europa, pentru a arăta lumii – după seria de eșecuri în tentativa de export ideologic în Canada sau Australia – că mișcarea conservatoare traversează oceanul și se împrăștie în lume. Miza câștigării alegerilor de către un candidat care se declară un suporter înfocat al politicii MAGA și care a inițiat chiar la Bruxelles mișcarea MEGA (Make Europe Great Again) a devenit pentru Washington mai mare decât pare la prima vedere. România putea – dar n-a fost să fie, tura asta – să devină prima țară din UE condusă de un trumpist fanatic. Ungaria nu se pune, deoarece Viktor Orbán crede despre sine că a inspirat mișcarea MAGA din America, nu invers.

Din toate aceste motive, investiția administrației Trump în George Simion a fost evidentă. Suspendarea României din programul Visa Waiver cu două zile înainte de primul tur este un indiciu puternic, pentru cine mai are îndoieli. Dar ajutorul dat lui Simion – și anterior, lui Călin Georgescu – n-a fost doar prin gesturi administrative sau politice, prin luările de poziție ale unor JD Vance sau Elon Musk, care au criticat în termeni duri anularea primului tur al prezidențialelor din noiembrie anul trecut. Candidatul extremist a imitat aproape mot-a-mot frazeologia și comportamentul lui Donald Trump. Cel mai probabil a făcut-o în urma consilierii de către experții americani de care vorbeam mai sus. Cu toții au comis o eroare majoră: n-au adaptat strategia americană la specificul locului.

De exemplu, devine tot mai clar acum că anunțul făcut de Simion în plină campanie, referitor la concedierea celor 500.000 de bugetari, a copiat politica de eficientizare a administrației (DOGE) promovată de Elon Musk în America. Această comparație a fost făcută deja de Foreign Policy într-o analiză dedicată alegerilor prezidențiale. Doar că, transpusă brutal în România, politica atacării funcționarilor a avut efect de bumerang. România este, totuși, țara bugetarilor, nu a antreprenorilor, cum este America lui Trump. Acesta este un prim exemplu de inadecvare.

Absența lui Simion de la dezbateri a imitat boicotarea mass-media tradiționale de către Donald Trump. Candidatul extremist AUR, la fel ca și Călin Georgescu înaintea lui, au preferat mediile alternative – TikTok, comunicarea paralelă – pentru a sublinia în acest fel lupta cu vechiul establishment de putere sau, dacă vreți, cu „sistemul”. Dacă în cazul lui Georgescu și în primul tur strategia a avut succes, absența lui Simion de la dezbaterile televizate n-a însemnat, în ochii alegătorilor, decât aroganță, lașitate și un lung prilej de bășcălie națională. Nici aici grefa ideologică MAGA n-a funcționat în România, unde televiziunile joacă în continuare un rol mai important decât în SUA, iar refugierea doar în medii alternative nu asigură expunere națională completă.

Atacarea Franței de către George Simion, prezentată drept model al decadenței occidentale, o țară distrusă de migranți, din care democrația și valorile creștine au fost complet evacuate, poate că sună credibil în Statele Unite, dar nu în Europa de Est. Românii, bulgarii, ungurii sunt, la rândul lor, migranți în țările occidentale. Cam stupid să te răfuiești cu o țară magnet pentru propria ta națiune, prezentând-o în culori sumbre. Aici consultanții americani au dat-o din nou în bară. N-au înțeles diferențele culturale mari dintre America și Europa, n-au adaptat mesajele electorale la specificul local și, în general, n-au priceput mare lucru din modul în care funcționează o țară complexă ca România.

Tot în acest registru trebuie citite mesajele de prietenie dintre George Simion și Viktor Orbán – doi rivali istorici care împărtășesc, cel puțin teoretic, simpatia pentru suveranism, valori conservatoare, tradiție, biserică, MAGA și tot ce vrea Trump. N-ar fi exclus ca îndemnul la colaborare, inclusiv cu extremiștii de dreapta din Polonia, să fi venit tot la sugestia consultanților americani, pentru a crea impresia unei mișcări mai ample în Estul Europei de susținere a politicii MAGA. Sunt, de fapt, aproape convins că așa stau lucrurile.

Numai că, iarăși, socoteala de peste Ocean nu s-a potrivit deloc cu efectele obținute acasă. Mesajele de susținere transmise de Orbán au ridicat un val anti-Simion, mai ales în rândul comunității maghiare, din motive pe care le-am explicat deja: liderii acestei comunități s-au simțit profund jigniți că autoritatea lor este subminată atât de grosolan, iar îndemnul de a susține un candidat profund anti-maghiar li s-a părut, în cel mai bun caz, ofensator.

Dar cea mai clară aliniere de mesaj cu Washingtonul s-a văzut pe politica externă și pe tema Ucrainei. Dacă Trump – de data asta ajutat masiv de Putin – ar fi reușit să-l instaleze pe George Simion președinte, șansele Ucrainei de a rezista în fața agresiunii ruse ar fi scăzut dramatic. Simion s-a declarat împotriva acordării de ajutoare militare Ucrainei și ar fi interzis tranzitarea acestora prin România, un culoar esențial pentru aprovizionarea Ucrainei cu muniție. Odată închis cu mâna României, capacitatea de rezistență a Ucrainei s-ar fi prăbușit în câteva luni. Acesta este motivul pentru care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat cu atât entuziasm victoria lui Nicușor Dan. Nu doar României i-a trecut glonțul pe lângă ureche, ci și Ucrainei – ditamai obuzul. Americanii ar fi forțat „pacea” cu mâna României, un act de trădare pentru care nimeni din Europa nu ne-ar fi iertat și ne-ar fi costat scump pe generații.

Să ne întoarcem puțin în timp, la o declarație făcută de vicepreședintele american JD Vance la conferința de la München: „Dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari în publicitate digitală, atunci, încă de la început, nu a fost o democrație foarte puternică.”

Azi, România poate raporta cu mândrie patriotică faptul că democrația n-a putut fi distrusă cu cele câteva milioane de dolari băgate la vedere în propagandă și lobby de partidul extremist, nici cu alte câteva milioane de ruble pompate de Rusia, și că a reușit să stea cumva în picioare, rezistând atacurilor venite dinspre două mari puteri – plus din interior. România a dovedit Americii că este o democrație, iar observatorii internaționali au salutat organizarea impecabilă a alegerilor prezidențiale din 18 mai. Iar America lui Trump a arătat, la rândul ei, că susținerea MAGA pentru orice candidat, politician sau partid reprezintă – cel puțin până acum – „sărutul morții”.