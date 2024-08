Erupție vulcanică în sud-vestul Islandei, a șasea din decembrie

O erupție vulcanică a avut loc în Islanda, pe peninsula Reykjanes, în sud-vestul țării, au anunțat serviciile meteorologice. Aceasta este cea de-a șasea erupție din decembrie 2023. Un cutremur a fost înregistrat în regiune la ora locală 20:48, potrivit presei islandeze. Orașul-port Grindavik a fost evacuat, scrie Le Figaro.

Această erupție, a șasea care lovește țara din decembrie, a avut loc la aproape trei luni de la sfârșitul unei erupții anterioare. Majoritatea celor 4 000 de locuitori au evacuat Grindavik și în noiembrie, înainte de erupția din decembrie. Lava s-a revărsat pe străzile orașului în timpul unei alte erupții în ianuarie, înghițind trei case.

33 de sisteme vulcanice active

Alte erupții au avut loc în august 2022, apoi în iulie și decembrie 2023, determinându-i pe vulcanologi să creadă că în regiune a început o nouă eră de activitate seismică. Înainte de martie 2021, nu se mai înregistrase o erupție de opt secole. Islanda găzduiește 33 de sisteme vulcanice active, cel mai mare număr din lume.

