Elvețianul Justin Murisier a câștigat neașteptat coborârea de la Beaver Creek, SUA / Arnaud Boisset a suferit o comoție

Este, de asemenea, prima victorie pentru Valaisan Murisier (32) pe circuit.

Așteptările erau mari de la Cyprien Sarrazin, după sezonul său superb 2023-2024, însă dublul câștigător de la Kitzbühel nu a părut în largul său. El s-a clasat pe locul 8 (+ 1”03), fiind devansat de doi coechipieri. Fără performanțe remarcabile la antrenamentele din ultimele săptămâni, Blaise Giezendanner a avut o reacție excelentă și a terminat pe locul 6 (+ 0”95), urmat de Nils Allègre pe locul 7 (+ 0”97). Maxence Muzaton s-a clasat pe locul 16 (+ 1”58).

O performanță de remarcat a fost reușită de doi sportivi cu numere de start ridicate: canadianul Brodie Seger, care a plecat cu numărul 49, s-a clasat pe locul 10 (+ 1”10), iar cehul Jan Zabystran, care nu s-a lăsat intimidat de numărul său 54, a încheiat pe locul 11 (+ 1”21).

În clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, după patru etape din 38, pe primul loc se află francezul Clement Noel şi norvegianul Henrik Kristoffersen cu câte 200 pct, urmaţi de norvegianul Aleksander Steen Olsen 148 pct etc.

Arnaud Boisset, transportat la spital după o căzătură

Victimă a unei căzături foarte grave vineri, în timpul coborârii de la Beaver Creek, în urma căreia a suferit un impact la cap cu zăpada și a pierdut cunoștința, elvețianul Arnaud Boisset a fost îngrijit minute îndelungate pe marginea pârtiei înainte de a fi evacuat cu targa și transportat la spital.

Federația Elvețiană și schiorul însuși au transmis vineri seară, pe rețelele sale de socializare, vești liniștitoare cu privire la starea sa de sănătate. Schiorul din Valais suferă de comoție cerebrală și contuzii la nivelul feței și umărului. El se va întoarce în Elveția în următoarele ore pentru teste suplimentare.

Programul de la Beaver Crook

