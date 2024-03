Elton John îi aduce un omagiu inseparabilului său textier în ultima jumătate de secol: ”Fără el, aş lucra la McDonald’s”

Elton John a fost premiat miercuri de Biblioteca Congresului SUA, împreună cu inseparabilul său textier, Bernie Taupin, căruia i-a dedicat câteva cuvinte de omagiu pentru cei peste 50 de ani de colaborare, transmite EFE, citată de Agerpres.

În cadrul unei gale desfăşurate la Washington, cântăreţul britanic şi textierul său au primit Premiul Gershwin pentru cântec popular, care din 2007 a mai fost acordat şi altor legende ale muzicii, precum Stevie Wonder, Paul McCartney şi Tony Bennett.

„Sunt fericit că am fost premiat împreună cu el, pentru că, dacă nu ar fi fost el, nu aş fi fost aici. El îmi dă versurile, iar eu scriu cântecele”, a explicat Elton John pe scenă alături de Taupin.

El chiar a glumit despre importanţa pe care Taupin a avut-o pentru cariera sa: „Fără versurile lui aş lucra într-un Walmart… Ei bine, nu avem Walmart în Anglia. Probabil într-un McDonalds”, a spus el, stârnind râsete din partea publicului.

Interpretul în vârstă de 76 de ani – unul dintre puţinii artişti care au fost premiaţi cu Grammy, Oscar, Emmy şi Tony – a subliniat, de asemenea, importanţa pe care muzica americană a avut-o de-a lungul carierei sale.

„Când eram mic, în suburbiile Londrei, singura muzică bună pe care o ascultam era cea americană. Cea britanică era de rahat”, îşi aminteşte el. Din acest motiv, a mulţumit Statelor Unite pentru moştenirea culturală pe care au lăsat-o lumii, printre care a citat muzica blues şi jazz.

În plus, artistul, acum retras de pe scenă, a încântat publicul interpretând la pian trei dintre imnurile sale: „Your Song”, „Saturday Night’s Alright for Fighting” şi „Mona Lisas And Mad Hatters”.

Alături de Elton John au urcat pe scenă trupe şi cântăreţi precum Metallica, Joni Mitchell, Annie Lennox, Billy Porter, Garth Brooks şi Brandi Carlie, care i-au dedicat melodii.

După o carieră de 52 de ani, britanicul şi-a luat rămas bun de la scenă cu un turneu care a început în 2018 şi s-a încheiat anul trecut. De atunci, el s-a concentrat pe viaţa sa personală şi pe promovarea fundaţiei pentru combaterea maladiei SIDA, pe care înfiinţat-o în 1992.

Pe covorul roşu al galei de miercuri, Annie Lennox a declarat pentru EFE că Elton John lasă o „moştenire incomensurabilă” atât din punct de vedere muzical, cât şi uman.

Ea a evidenţiat amprenta muzicală de neşters a cântăreţului britanic, lupta sa împotriva HIV, apărarea comunităţii LGTBI, sprijinul oferit tinerilor muzicieni şi dragostea sa pentru arte.

„Viaţa lui nu seamănă cu a nimănui altcuiva. A dat atât de mult”, a spus Lennox, emoţionată să fie prezentă la omagiul adus lui Elton John şi lui Taupin.