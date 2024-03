Elon Musk, ironic la adresa Meta, după ce serviciile Facebook, Messenger, Instagram și Threads au căzut: „Dacă citești această postare, este pentru că serverele noastre lucrează”

Elon Musk a publicat mesaje ironice pe X (fost Twitter), după ce serviciile Facebook, Messenger, Instagram și Threads, deținute de companie Meta, au căzut

„Dacă citești această postare, este pentru că serverele noastre lucrează”, a postat elon Musk.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024