Lasconi, după ce a fost criticată, inclusiv de fiica ei, pentru că a votat DA la referendumul pentru familie: Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană e cuvântul „căsătorie”. Voi continua să fiu sinceră, asumată și autentică

Desemnată cap de listă de către USR la alegerile europarlamentare din 2024, primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, răspunde criticilor care i-au fost aduse după ce a declarat că votat DA la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex”, a scris Lasconi pe contul de facebook.

Ea a fost criticată pe contul de Instagram inclusiv de fiica ei, Oana, care trăiește la Paris și care se declară o membră a comunității LGBTQ. „Sunt absolut dezgustată că mama mea a votat DA, la referendumul Coaliției pentru familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Sunt dezgustată și dezamăgită. Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit o homofobă. Nu am cuvinte”, a spus Oana pe contul de Instagram, declarând că nu o va mai susține pe mama ei în niciun fel.

Lasconi răspuns pe contul de facebook că îi pare rău, și că niciodată nu a avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex, dar că are o singură sensibilitate când vine vorba de cuvântul „căsătorie”, ea a subliniat că va rămâne în continuare sinceră, asumată și autentică.

„Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie.

De 51 de ani trăiesc într-o societate în care căsătoria este între o femeie și un bărbat. Educația și formarea pe care le-am primit m-au adus în punctul acesta pentru că iubesc oamenii și lupt pentru drepturile lor. Am prieteni gay pe care îi respect, îi admir și îi susțin. Ei știu asta.

Lecția pe care trebuie să o învățăm în viața asta este iubirea. Mi se pare dureros să știi și să simți cu toată ființa ta că iubești oamenii și să constați că primești înapoi ură. Și pentru ce? Sunt pentru căsătoria dintre o femeie și un bărbat și pentru un parteneriat legal între persoane de același sex.

Cred în drepturile omului și în valorile europene la fel ca echipa din care fac parte. Ne diferențiază însă nuanțele.

Acestea fiind zise, eu nu mă agăț de funcții și liste. Pur și simplu muncesc cu drag pentru țara pe care o iubesc, pentru câmpulungeni, pentru România pe care ne-o dorim cu toții. Dacă munca și crezul meu nu sunt suficiente, dacă sinceritatea, toleranța și iubirea nu sunt suficiente și dacă doare atât de mult un cuvânt, prin votul colegilor mei din Biroul Național USR se decide retragerea mea de pe lista candidaților la europarlamentare.

Atât. Eu îmi continui treaba de primar. Am intrat în politică pentru a construi. Străzi, școli, spitale, comunități, dar mai ales punți către oameni. Voi continua să fac asta la Câmpulung și în orice moment al vieții mele publice și private. Voi continua să fiu sinceră, asumată și autentică”, a scris Lasconi pe contul său de facebook.