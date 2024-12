Elena Lasconi, despre rezultatul alegerilor parlamentare: Oamenii sunt speriați / Noi, uniți, putem face minuni / Roboții de pe Tik Tok nu ne pot învinge

Președinta USR a declarat imediat după încheierea alegerilor parlamentare că rezultatul este consecința politicilor din ultimii 35 de ani, iar clasa politică trebuie reformată profund.

„Din câte am văzut, cred că cel mai înțelept ar fi să așteptăm numărătoarea de mâine. Le mulțumesc tuturor delegaților din secții și îi rog să rămână în secții pentru supravegherea numărării voturilor. Am fost astăzi printre oaneni, am fost la Câmpung. Mulți oameni plângeau, sunt foarte speriați. M-am rugat pentru democrație, pentru pace și pentru înțelegere între noi. Noi, uniți, putem face minuni, roboții de pe Tik Tok nu ne pot învinge, nu au cum să ne distrugă democraţia, asta este cert. Nu au cum să facă lucrul acesta”, a spus Elena Lasconi.

Candidata USR la alegerile prezidențiale susține că a înțeles nemulțumirile românilor și va acționa în consecință. Totodată, Lasconi spune că e nevoie de formarea uneo noi elite politice și de implicarea elitei intelectuale în actul politic.

„Nu putem uita tancurile rusești când ne-au cotropit. Le înțeleg supărările, frustrările oamenilor. Acesta este rezultatul politicienilor din ultimii 35 de ani. Trebuie să recreăm elita politică și să dăm mai mult credit elitei intelectuale din această țară. Îmi doresc să unesc toți românii. Mi-am dat seama că nu mai este vorba de candidați și partide politice, ci de a rămâne în UE și NATO. Voi fi președintele tuturor românilor și voi apăra independența țării noastre față de Rusia”, a declarat Elena Lasconi.

Președinta USR spune că românii sunt singurii care trebuie să își ia soarta în mâini și a făcut un apel la judecătorii Curții Constituționale pentru a valida rezultatele de la primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Rusia nu a făcut niciodată nimic bun pemntru România în decursul istoriei. Singurii care pot face lucruri excepționale dacă sunt uniți sunt românii. Sunr convinsă că adevărul și legea vor triumfa. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe români. Fac apel la judecătorii Curții Constituționale să valideze primul tur al alegerilor prezidențiale și să nu mai țină în tensiune românii, Sper să nu o să trebuiască să mai renumărăm și voturile de la parlamentare”, a mai adăugat Elena Lasconi.