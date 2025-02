Elena Lasconi anunţă că va venit cu dezvăluiri: Aş fi câştigat alegerile, din cifrele pe care le-am primit chiar înainte cu o zi, se schimbaseră procentajele / Sunt singurul candidat antisistem

Preşedinta USR a arătat la Antena 3 că ar fi câştigat alegerile, dacă nu s-ar fi anulat turul doi de scrutin. ”În primul rând aş fi câştigat alegerile, din cifrele pe care le-am primit chiar înainte cu o zi, se schimbaseră procentajele. S-a folosit, inclusiv din diaspora, că se vota în ziua respectivă, iarăşi s-a folosit un fake news pentru că eram înainte şi în diaspora, dar nu s-au luat în calcul decât câteva secţii din Italia în care domnul Georgescu era înaintea mea şi s-a propagat asta. A pornit de la PSD şi apoi s-a pus în gura lui George Simion şi s-au umplut toate reţelele sociale, dar istoria o să ne arate”, a spus lidera USR. Elena Lasconi a precizat că va face nişte dezvăluiri, arătând că are informaţii. Lasconi a spus că din toate greşelile pe care le-a făcut a învăţat enorm şi s-a pregătit şi continuă să se pregătească şi să citească în continuare. ”Cred că cel mai important lucru este să fii de bună credinţă să fii cinstit şi nu ştiu dacă România e pregătită pentru un politician cinstit şi să te înconjori de oameni foarte buni în jurul tău, pentru că preşedintele are pârghii şi e importantă viziunea lui, deschiderea şi onestitatea. Ea şi-a nuanţat declaraţia, afirmând că se referă la sistem. ”Da, sistemul nu este pregătit. Încredere în România am. Sistemul nu este pregătit. Clasa politică nu este pregătită pentru oamenii cinstiţi”, a precizat ea. ”Sunt singurul candidat antisistem”, a completat Lasconi.