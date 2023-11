Echipele de salvare din India încearcă să ajungă la 40 de muncitori, blocați după prăbușirea unui tunel în Himalaya

Peste o sută de salvatori echipați cu excavatoare lucrau marți, 14 noiembrie, în nordul Indiei, încercând să elibereze 40 de muncitori blocați de duminică în urma prăbușirii unui tunel rutier aflat în construcție, transmite Le Figaro.

Deși delicate, lucrările de săpare a unui pasaj de evacuare avansează, iar salvatorii speră să reușească să îi extragă pe muncitori miercuri, a declarat presei Ranjit Kumar Sinha, responsabil cu operațiunile. „Cea mai mare realizare a noastră este că am stabilit contactul și putem să le oferim (acestora) oxigen și hrană”, a declarat marți pentru AFP Abhishek Ruhela, șeful administrației districtului Uttarkashi, unde s-a produs prăbușirea.

Accidentul a avut loc duminică dimineața devreme, în apropiere de Dehradun, în statul Uttarakhand din Himalaya, chiar în momentul în care un grup de muncitori părăsea șantierul și o echipă de înlocuire sosea.

Hemant Nayak lucra în tunel când acesta a început să se prăbușească, dar a avut norocul să se afle lângă ieșire și a reușit să scape. La început, au început să cadă niște resturi în interiorul tunelului, a declarat el pentru AFP. „Apoi, dintr-o dată, a căzut o cantitate mare de moloz și tunelul a fost blocat”.

Imaginile publicate de echipele de salvare arată violența alunecării de teren, cu bare metalice răsucite printre blocuri de beton.

Tub cu diametrul de 90 cm

Salvatorii folosesc un utilaj capabil să introducă prin dărâmături un tub de oțel cu diametrul de 90 de centimetri, prin care muncitorii se pot strecura pentru a ieși din tunel. Distanța care trebuie forată este de ordinul zecilor de metri. „Din cauza abundenței molozului din tunel, ne confruntăm cu anumite dificultăți în operațiunea de salvare”, a declarat luni un comandant superior al Forței Naționale de Intervenție, Karamveer Singh Bhandari.

Luni, Compania guvernamentală de autostrăzi și infrastructură, care se ocupă de construirea tunelului, indicase deja că a reușit să stabilească o linie de aprovizionare pentru muncitori și că toți sunt „în siguranță”. Aceștia au la dispoziție un spațiu de aproximativ 400 de metri pentru a merge și pentru a respira, a dat asigurări Devendra Patwal, un responsabil al operațiunilor de salvare, pentru cotidianul Indian Express.

Tunelul, cu o lungime de 4,5 km, va lega două dintre cele mai sfinte sanctuare hinduse din Uttarkashi și Yamunotri. Acesta face parte din proiectul autostrăzii Char Dham, promovat de premierul naționalist Narendra Modi, menit să îmbunătățească legăturile între patru mari situri hinduse, precum și cu regiunile de la granița cu China.

Accidentele de pe marile șantiere de infrastructură sunt un eveniment frecvent în India. În ianuarie, cel puțin 200 de persoane au fost ucise în urma unor inundații fulgerătoare în Uttarakhand, un dezastru pe care experții l-au pus parțial pe seama dezvoltării excesive a zonei.

