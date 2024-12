După patru săptămâni de la alegerile din Statele Unite se cunoaște în sfârșit structura Congresului: Democrații câștigă ultimul mandat în Camera Reprezentanților, unde Republicanii vor deține o majoritate fragilă

După o numărătoare interminabilă, democratul Adam Gray a câștigat Districtul 13 din California cu un avans de circa 200 de voturi din totalul de 210.000 valabil exprimate în fața republicanului John Duarte, care câștigase aici în 2022 la 564 de voturi diferență.

Cu acest câștig al democraților balanța pe ansamblu în Camera Reprezentanților este de 220 – 215 în favoarea republicanilor, care pierd net două mandate față de precedentul scrutin general din 2022 când rezultatul fusese de 222 – 213 în favoarea lor.

În plus, republicanii vor pierde cel puțin trei reprezentanți care urmează a ocupa posturi în executiv: Matt Gaetz (Florida) care fusese nominalizat pentru portofoliul justiției, a renunțat și a anunțat că se retrage din Congres, Mike Waltz (Florida) va deveni consilierul de securitate națională al președintelui Trump, Elise Stefanik (New York) va deveni reprezentanta SUA la Națiunile Unite, ceea ce va reduce numărul republicanilor din Camera Reprezentanților la 217, față de 215 democrați. Este posibil, teoretic, dacă democrații câștigă toate cele trei scrutine parțiale (în Florida data a fost deja stabilită pentru martie, în New York va fi stabilită când Stefanik demisionează) aceștia să preia controlul Camerei.

În practică așa ceva e puțin probabil dat fiind majoritățile masive, de 25 – 30% în favoarea republicanilor în toate cele trei districte. Chiar și așa, această majoritate este extrem de fragilă, dat fiind prezența între cei aleși a unor deputați republicani centriști care nu sprijină în integralitate agenda președintelui ales, Donald Trump. Este suficient ca trei republicani să se alăture Democraților pentru a înclina balanța.

În Senat, republicanii au o majoritate confortabilă, 53 – 47, după capturarea a patru mandate de la democrați, deși doi membri – senatoarele Lisa Murkowski (Alaska) și Susan Collins (Maine) sunt cunoscute pentru pozițiile lor centriste.

În alegerile prezidențiale în Colegiul Electoral scorul final a fost de 312 – 226 pentru Donald Trump în fața contracandidatei sale democrate, Kamala Harris (49,9% – 48,3% în votul alegătorilor). Cei 538 de Mari Electori se vor aduna pe 17 decembrie în capitalele celor 50 de state și în capitala federală Washington DC pentru a alege președintele. Congresul se va constitui pe 3 ianuarie 2025, va certifica voturile Marilor Electori pe 6 ianuarie, iar Donald Trump va fi învestit pe 20 ianuarie al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.