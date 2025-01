După doi ani și jumătate de absență, Mihaela Buzărnescu anunță că revine în tenis la 36 de ani

Mihaela Buzărnescu a jucat ultimul meci oficial în luna august a lui 2022, iar sâmbătă și-a anunțat revenirea la antrenamente. Jucătoarea de tenis s-a aflat cel mai sus pe locul 20 WTA, în anul 2018, iar acum la 36 de ani încearcă să revină în sportul care i-a adus multe satisfacții.

După doi ani și jumătate de bătăi de cap cu accidentările, Mihaela Buzărnescu este hotărâtă să-și acorde încă o șansă în ceea ce privește tenisul de câmp.

În cadrul emisiunii „Așii tenisului” de la Digisport, Buzărnescu a anunțat că va reveni la antrenamente.

„Încep antrenamentele peste două săptămâni. Am reușit să scap de dureri și să găsesc modalitățile pentru a mă recupera corespunzător. Chiar dacă am fost la doi doctori în Turcia, am reușit să găsesc o variantă în București. Am evitat încă o operație și am reușit să găsim un remediu mai bun.

În 2023 s-a rupt interiorul gleznei, tendonul, o parte din mușchi și nervul care era strangulat. Au fost refăcute în operația din ianuarie 2024. Se spunea că poate am o boală a nervilor, de care nu poți să scapi. Am fost și în America.

Nu voiam să-mi termin cariera așa. Știu că nu mai am mult de jucat. Nu aș fi vrut să-mi închei cariera așa, oricum am intrat într-o zonă din aia de mortăciune sau de umbră, ca să zic mai frumos.

Sănătatea e cea mai importantă și e bine că m-am putut folosi de clasamentul protejat. Îmi doresc să-mi iau la revedere într-un mod mult mai onorific”, a spus Mihaela Buzărnescu, la „Așii Tenisului”.

Născută pe 4 mai 1988 la București, Mihaela Buzărnescu a fost cel mai sus în clasamentul WTA pe 6 august 2018: locul 20.

La Australian Open nu a reușit să treacă de turul întâi în cele trei participări, la Roland Garros a bifat un tur patru (2018), la Wimbledon a fost cel mai departe în turul al treilea, în timp ce la US Open a părăsit Grand Slamul de fiecare dată în runda inaugurală în cele trei participări.

A adunat doar din premiile din tenis suma de $2,728,834. A bifat 455 de victorii și 277 de înfrângeri.

Are un singur titlu WTA câștigat: San Jose, în 2018. A mai disputat finale la Hobart și Praga (ambele tot în 2018).

