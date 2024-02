Drulă (USR): Ciolacu şi Ciucă joacă bambilici cu alegerile din România / Comasarea e un subiect fals, problemele reale ale românilor sunt cu totul altele

Cătălin Drulă, preşedintele USR, a acuzat marţi coaliția PSD-PNL că ignoră problemele reale ale românilor şi blochează în continuare agenda publică cu discuţii nesfârşite despre comasarea alegerilor, o temă falsă care ascunde un atac asupra democraţiei. Preşedintele USR i-a cerut lui Nicolae Ciucă să renunţe la înţelegerile dubioase pe care le are cu PSD şi să nu meargă mai departe cu planul de comasare a alegerilor, transmite News.ro.

”Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă joacă bambilici cu alegerile din România. Comasarea e un subiect fals care a fost livrat în aceste săptămâni, în timp ce problemele reale ale românilor sunt cu totul altele. Această unire PSD-PNL nu e decât o încercare disperată de a-şi asigura supravieţuirea la putere, de a continua jefuirea ţării. Mai fac încă un apel în numele decenţei la un om care a avut haina militară a acestui stat la cel mai înalt nivel, la Nicolae Ciucă, să-şi găsească demnitatea în al 13-lea ceas şi să renunţe la aceste manevre şi combinaţii care sunt nedemne”, a declarat Cătălin Drulă, potrivit unui comunicat USR.

Potrivit liderului USR, PSD şi PNL vor să comaseze alegerile din frică faţă de votul românilor, pentru că vor să-şi păstreze funcţiile. ”Am asistat la un spectacol jalnic în care politicienii au discutat despre soluţii ca să-şi salveze scaunele, în timp ce românii o duc din ce în ce mai prost. Categorii profesionale întregi sunt în stradă pentru a-şi exprima nemulţumirile, afacerile o duc mai prost, la fel fermierii şi medicii, inflaţia e mare, preţurile cresc şi toate domeniile economiei au de suferit. Ne-au arătat ce pot face în ultimii doi ani: taxe mărite, preţuri care explodează, angajări masive pe pile. Şi, în tot acest timp, baronii lor cheltuiau milioane de lei pe vacanţe şi cumpărături luxoase. Noi strângeam cureaua, ei jefuiau bugetul ţării. Vedem că se pune până şi taxă pe boală pentru că nu mai ştiu de unde să scoată bani şi doar pentru că noi, opoziţia democratică, ne-am opus, în sfârşit renunţă la această taxă pe boală”, a declarat Cătălin Drulă.

Preşedintele USR a mai arătat că partidul pe care îl conduce este pregătit de alegeri, indiferent când şi cum vor avea loc acestea în 2024. În cazul în care PSD şi PNL vor comasa alegerile, USR va ataca la CCR această decizie

”Noi suntem gata de alegeri în orice formulă, suntem obişnuiţi că regulile nu mai sunt reguli în România, că instituţiile sunt folosite arbitrar, am simţit-o pe pielea noastră. Dreapta Unită, proiectul construit în jurul USR, este aici pentru a guverna responsabil, aşa cum o fac primarii noştri la nivel local, aşa cum am făcut-o când am fost la guvernare. Responsabilitate, respect faţă de banul public, respect faţă de mediul de afaceri, scăderea fiscalităţii împovărătoare, nu asuprirea mediului privat – acestea sunt principiile unei Drepte Unite care va merge cu demnitate în faţa alegătorilor. Şi vreau să le fac românilor o promisiune: nu-i vom lăsa să vă fure viitorul, veţi putea alege o Românie modernă în care banii publici merg către spitale, şcoli şi autostrăzi, nu în conturile lor”, a mai afirmat Cătălin Drulă.