Drulă, USR: Cătălin Predoiu este că este cel mai bun ministru pentru traficanții de droguri / Băieții ăștia când stau pe iahturile lor, marii traficanți zic ”ăsta e omul nostru”

Președintele USR, Cătălin Drulă, a declarat, marți, la o emisiune difuzată de B1 TV, că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, este ”cel mai bun ministru pentru traficanții de droguri”, după ce a declarat că a pierdut lupta cu drogurile.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, despre parlamentarii USR, care l-au chemat în Parlament să prezinte situaţia luptei antidrog:„Sunteţi distruşi din clipa în care v-au lăsat cei care v-au creat şi v-au manipulat din umbră. Aţi rămas fără epoleţi, cu dinaintea goală şi acum nu faceţi decât să atacaţi pe toţi cei care vor să facă ceva în ţara asta”.

“Pare cumva nervos domnul Predoiu, înțeleg că acolo în minister nu prea își permite și vine în Parlament și are ieșiri de astea ușor suburbane. Limbajul dumnealui e cum e, dar realitatea este că este cel mai bun ministru pentru traficanții de droguri. De ce spun asta? Pentru ca să afirmi că statul a pierdut lupta cu drogurile din poziția de ministru al Afacerilor Interne, păi băieții ăștia când stau pe iahturile lor, marii traficanți zic: ‘ăsta e omul nostru’.

Orice stat normal la cap își propune să-i combată pe traficanții de droguri, dar vedem că și sub Predoiu, și sub ilustrul său predecesor, sub Lucian Bode, niciun gram de orice fel de substanță prin portul Constanța, zici că nu există droguri în România și să afirmi din poziția de ministru al Afacerilor Interne că s-a pierdut lupta statului cu drogurile, asta este măsura unui eșec. Adică mă așteptam să-și dea și demisia în secunda 2. Și nu e de mirare că am ajuns aici, pentru că în toți acești ani, în mandatul domnului Bode, în mandatul domnului Predoiu, de fapt, poliția s-a dus din ce în ce mai jos”, a spus Drulă.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, despre parlamentarii USR, care l-au chemat în Parlament să prezinte situaţia luptei antidrog, că nu mai cumpără nimeni această retorică în care toţi sunt răi şi numai ei sunt buni, în care se face numai rău în România până ajung ei la guvernare unde au mai fost „duşi de urechiuşe” şi unde au plecat cu „pantalonii murdari”, la prima bătălie politică.