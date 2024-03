Drone ucrainene au lovit două rafinării ale Rosneft din regiunea rusă Samara, provocând un incendiu major la una dintre ele

Guvernatorul regiunii ruse Samara a declarat sâmbătă că drone ucrainene au lovit două rafinării de petrol aparţinând gigantului petrolier de stat Rosneft, fără a provoca victime, dar lăsând una dintre acestea în flăcări, transmite Reuters, transmite News.ro.

Ruşii votează până duminică la alegerile prezidenţiale de trei zile, preşedintele Vladimir Putin acuzând vineri Ucraina că încearcă să saboteze scrutinul pe care sigur îl va câştiga.

BREAKING:

Ukrainian drones strike 2 large oil refineries in the Samara region, 1000 km away from the border with Ukraine

Huge fires are raging at the Syzran oil refinery & the Novokuibyshevsk oil refinery

Ukraine is really going after their oil revenue pic.twitter.com/9PYF0eFZfd

