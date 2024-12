Dragoș Pîslaru: Rezultatul alegerilor este un mare eșec pentru REPER / Evident că îmi voi asuma acest eșec și voi face un pas în spate

Dragoș Pîslaru, co-președinte REPER, afirmă că rezultatul alegerilor reprezintă „un mare eșec” pentru partid și anunță că face un pas în spate. Declarația vine după ce REPER a obținut puțin peste 1% la alegerile parlamentare de duminică.

„Rezultatul alegerilor este un mare eșec pentru REPER. Sunt multe de spus aici și o să revin asupra detaliilor. De ce nu am putut, deși am vrut să facem alianță cu USR și SENS, de ce am fost dați peste cap de ascensiunea lui Georgescu și de frica privind votul util, de ce am eșuat să fim prezenți pe tik-tok și în general să convingem cu privire la oamenii sau programul nostru. Sondajele nu au surprins aceste lucruri sau au fost contradictorii. Cert este că nu am anticipat corect această depărtare de noi, deși oferta noastră politică era una profesionistă, onestă și pozitivă”, a precizat Dragoș Pîslaru, luni, într-o postare pe Facebook.

El le mulțumește celor peste 125.000 de români care au votat REPER și le cere iertare că nu au putut concretiza acest vot într-o reprezentare onorabilă în parlament.

„Evident că îmi voi asuma acest eșec și voi face un pas în spate.

Politica ar trebui să fie una dintre cele mai nobile meserii. Este despre dăruire, despre a te pune în slujba cetății și a oamenilor.

Eu am făcut ce am putut mai bine ca ministru și europarlamentar, cu rezultate excelente și fapte concrete. A fost o onoare să vă reprezint, să ajut românii și România.

Am pus umărul la un partid care să aducă echilibru și profesionalism. Am întâlnit colegi extraordinari cărora le mulțumesc pentru efortul mare de a construi. Oameni extraordinari care și-au asumat candidaturi complicate.

Este clar că mai am de învățat. Sunt lucruri pe care încă nu le înțeleg pe deplin și practici în politica autohtonă cu care nu rezonez.

Dar astăzi nu este despre mine sau despre REPER. Este despre viitorul României, cu un peisaj politic complicat. Sper să găsim calea cea bună și să fim înțelepți. Lucrurile nu arată chiar bine acum, iar lupta împotriva extremismului rămâne în prim plan.

Eu voi rămâne gata să ajut, dar sigur vor fi alții mai buni ca mine care să preia ștafeta. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc tot binele. Și vouă și României!”, mai afirmă Dragoș Pîslaru.

Citește și Partidele desprinse din USR ratează intrarea în parlament: SENS, REPER și DREPT se situează toate sub 3%