Donald Trump declară că l-a susținut pe Mark Rutte pentru șefia NATO și că face o treabă grozavă: „A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut. Și cred că l-am ținut departe de…” / Klaus Iohannis, singurul contracandidat, s-a retras din cursă

Donald Trump a declarat, în cadrul întâlnirii cu Mark Rutte de joi seara, din Biroul Oval, că l-a susținut pe politicianul olandez pentru a deveni noul secretar general NATO. „A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut. Nu am fost fericit. Și cred că l-am ținut departe de… știi despre ce vorbesc”, i-a spus Donald Trump lui Rutte. Președintele SUA nu a spus cine este acea persoană și nu a pronunțat niciun nume.

Reamintim că președintele României la acea vreme, Klaus Iohannis, a fost singurul contracandidat al lui Mark Rutte, însă și-a retras candidatura după ce nu a reușit să obțină susținerea vreunui aliat.

„Este Secretarul General al NATO și face o treabă fantastică. Toată lumea, fiecare raport pe care l-am primit spune ce treabă grozavă a făcut. Și nu sunt deloc surprins când aud că a trebuit să îl susținem. Și l-am sprijinit de îndată ce i-am auzit numele. Dar a fost un prim-ministru fantastic și face o treabă fantastică”, a declarat Trump despre Rutte.

„Așa că este o onoare să vă avem aici. Au ales un domn grozav. O să vă spun, asta a fost, am fost atât de fericit să aud asta pentru că ați avut pe cineva, Stoltenberg a fost foarte bun, și aveți pe cineva care va face o treabă incredibilă. Și am fost atât de mult în favoarea ta. Habar nu aveți. A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut. Nu am fost fericit. Și cred că l-am ținut departe de… știi despre ce vorbesc. Am spus, acesta este omul potrivit să o facă. Și chiar a făcut-o. A fost un mare prim-ministru al Olandei. A făcut o treabă grozavă. Și asta este ceea ce face acum”, a adăugat președintele SUA.