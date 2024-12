Dominique Pelicot, francezul care și-a drogat și violat soția timp de zece ani, a fost condamnat la pedeapsa maximă, 20 de ani de închisoare

Principalul inculpat în dosarul de viol care a îngrozit viața, Dominique Pelicot, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, pedeapsa maximă pentru „viol agravat”, transmite Le Figaro.

Pe parcursul celor patru luni de proces, Dominique Pelicot, acuzat că și-a violat și drogat soția timp de 10 ani, a stat cu picioarele încrucișate pe scaunul său, îmbrăcat cu un polar gri și sprijinit pe un baston. De la începutul acestui proces extraordinar, bărbatul în vârstă de 71 de ani a precizat că suferă de probleme renale.

La prima sa audiere, pe 17 septembrie, Dominique Pelicot a declarat, cu o voce slabă și tremurândă, că are „o față A și o față B” și și-a recunoscut imediat vinovăția. Interpelat de președintele instanței, Roger Arata, cu privire la numeroasele sale deviații, el le-a spus celor cinci magistrați ai tribunalului penal din Vaucluse: „nu te naști pervers, devii pervers”. Înainte de a adăuga: „Am fost un bunic ca toți ceilalți… Până când am deviat”.

În timpul pledoariilor lor finale, avocații apărării nu au atacat acuzarea, ci i-au reproșat lui Dominique Pelicot că și-a influențat clienții, „oameni simpli” care, în opinia lor, au fost manipulați de „unul dintre cei mai mari prădători ai secolului XX”. La vremea respectivă, avocații penali l-au descris drept „dirijorul de orchestră” al acestui caz, care „nu ar fi existat niciodată fără el”, oferindu-i o serie întreagă de „titluri”. „Un violator în serie demn de Netflix” (Me Bouroumi), un «geniu al manipulării» (Me Lemaire), «un pervers» (Me Berard). Un „Minotaur”, a spus apreciatul Maître Crépin-Dehaene, „jumătate om, jumătate taur, devorat de impulsurile sale”, în care „zidurile casei Mazan au devenit zidurile labirintului”, unde o „devorează” pe Gisèle Pelicot. Avocatul Christophe Bruschi l-a poreclit „căpcăunul din Mazan”.

„Ei știau totul”

În mai multe rânduri, Dominique Pelicot a insistat că toți coinculpații săi „știau totul” despre ceea ce se întâmpla la el acasă: „Sunt un violator ca și ceilalți din această cameră. Ei știau totul. Nu pot spune că nu au știut”, susținea el în septembrie, chiar dacă aproximativ treizeci dintre avocații bărbaților pledaseră pentru achitare.

Septuagenarul este, de asemenea, anchetat de unitatea de cazuri nerezolvate din Nanterre în alte două cazuri nerezolvate care datează din anii 1990: primul pentru tentativă de viol, iar al doilea pentru viol urmat de crimă.