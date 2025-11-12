G4Media.ro
Dominic Fritz, președintele USR, are examen în această săptămână pentru obținerea cetățeniei române. ”Sunt și întrebări de istorie: cine a fost Decebal, cine a fost Burebista”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române, transmite Agerpres.

El nu a dorit să precizeze în ce zi va avea loc examenul, menţionând că nu i-a dezvăluit data respectivă nici măcar mamei sale.

„Nu ştie nici mama în ce zi. Nu vă spun, ca să nu mă sune toată lumea. Nu am emoţii, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puţină presiune. Nu e un examen scris, e un interviu real, cu întrebări. Există o listă de 400 de întrebări, se găseşte şi pe internet. Foarte puţini oameni au ştiut de aceste întrebări şi sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele”, a declarat Dominic Fritz, într-o emisiune la Digi 24.

Primarul Timişoarei a menţionat că examenul include întrebări din mai multe domenii şi a apreciat că este corect ca persoanele care vor să devină cetăţeni români să dovedească faptul că iubesc această ţară.

„Sunt şi de istorie: cine a fost Decebal, cine a fost Burebista. Sunt şi de geografie: numiţi un râu în Muntenia. Care este vârful cel mai înalt în România? Personalităţi, cultură, Constituţie. Eu cred că la capitolul Constituţie o să fiu cel mai bun. (…) Cred că este un test ‘fair’. Nu mă plâng. Unii au înţeles că eu mă plâng de întrebări. Cred că e corect ca cei care vor să devină români să dovedească că iubesc această ţară, că înţeleg această ţară. Mi-aş dori, poate, să avem o discuţie mai largă în societate despre cum putem mai mulţi dintre noi – şi români naturalizaţi, şi români născuţi – să înţelegem mai bine istoria şi cultura acestei ţări”, a spus preşedintele USR.

