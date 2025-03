DOCUMENT Cât au costat cheltuielile președintelui Iohannis în 10 ani / Administrația prezidențială a desecretizat cheltuielie (Boarding Pass)

Administrația prezidențială a desecretizat cheltuielie cu deplasările președintelui Klaus Iohannis în cei 10 ani de mandat, transmite Boarding Pass.

Vezi aici cheltuielile integrale conform publicației citate.

Iohannis a făcut în medie 19 călătorii în fiecare an, conform informațiilor publicate de site-ul citat, iar cheltuielile din ultimul an de mandat sunt mai mari cu 50% decât cele din primul an de mandat.

Președintele Iohannis a avut în perioada ianuarie 2015 – februarie 2025 un total de 193 zboruri dus-întors, potrivit datelor transmise BoardingPass de către Administrația Prezidențială.

Pentru aceste deplasări au fost plătite 6,61 milioane de lei în 2015, 5,19 milioane de lei în 2016, 5,6 milioane de lei în 2017, 4,92 milioane de lei în 2018 și 9,34 de milioane de lei în ultimul an al primului său mandat.

Citește integral pe Boarding Pass.