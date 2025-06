Directorul Romsilva: Cel mai probabil în 2026-2027 vom avea manual auxiliar de Educaţie Forestieră

Directorul Romsilva, Marius-Dan Sîiulescu, a afirmat, joi, în Prahova, că cel mai probabil în anul şcolar 2026-2027 va fi introdus ca auxiliar un manual de Educaţie Forestieră, urmând să fie implementat ca manual de bază, dacă va avea succes, transmite Agerpres.

„O preocupare a mea, ca şi director general, este educaţia forestieră. Chiar în acest sens avem trimis către Ministerul Educaţiei un manual de Educaţie Forestieră pe care sperăm să îl implementăm cu succes şi acesta să devină pe viitor ca şi disciplină la copiii de clasa a şasea pentru că, fără această educaţie de la vârste fragede, este foarte greu, în momentul când vor deveni adulţi, să înţeleagă ceea ce facem noi şi nu neapărat ce facem noi, ceea ce înseamnă biodiversitate, conservarea mediului, a pădurii şi tot ceea ce conţine această noţiune de biodiversitate”, a spus Marius-Dan Sîiulescu.

Acesta a participat la Ziua Porţilor Deschise la Muzeul Cinegetic al Carpaţilor „Posada”, eveniment organizat cu prilejul marcării Zilei Silvicultorului.

Directorul Romsilva a explicat că, la acest moment, manualul respectiv este utilizat ca şi manual ajutător pentru Săptămâna Verde.

„În momentul de faţă încercăm să îl utilizăm ca şi manual ajutător pentru Săptămâna Verde. (…) Manualul pe care împreună cu colegii din ţară l-am redactat are un capitol exact pe partea de Săptămână Verde în care are detaliate ce activităţi se pot face în fiecare din cele cinci zile, astfel încât să nu fie aceeaşi activitate de două ori. Din punctul nostru de vedere, considerăm că ne-am făcut temele, am trimis spre minister, acum aşteptăm feedback-ul şi, probabil, dacă vor mai fi lămuriri. (…) Dar cel mai probabil în anul şcolar 2026-2027 am putea vorbi în primă fază de manual auxiliar, adică opţional (…) de Educaţie Forestieră, iar dacă el va fi un succes, probabil pe viitor să îl implementăm ca un manual de bază. Considerăm că la elevii de clasa a şasea este vârsta cea mai potrivită, încă nu intră în febra examenelor de Capacitate, au destul cunoştinţe acumulate ca să poată învăţa despre păduri”, a declarat Sîiulescu.

În contextul Zilei Silvicultorului, directorul Romsilva a arătat că munca de silvicultor necesită răbdare, rezultatele ei fiind vizibile într-un timp îndelungat.

„Nu este doar despre vânătoare acest muzeu, este şi despre silvicultură şi veţi vedea în interiorul lui cum a evoluat silvicultura de la începuturi până în zilele noastre. (…) Munca de silvicultor nu este o muncă uşoară, este o muncă pe care trebuie să o desfăşurăm cu foarte multă răbdare şi când spun răbdare mă refer la faptul că rezultatele muncii noastre nu se observă de la an la altul. Este vorba despre decenii sau poate chiar sute de ani. Ceea ce o să vedeţi pe parcursul traseului tematic de astăzi o să vă arate o mare parte a activităţii pe care noi o facem. Este o zi aniversară a silvicultorului, mai exact a 35-a ediţie. (…) Faptul că astăzi ne-au trecut pragul sute de copii ne bucură foarte mult”, a mai afirmat Sîiulescu.

Potrivit acestuia, Romsilva administrează pădurile proprietate publică a statului şi pădurile private, însumând 4,2 milioane de hectare. De asemenea, mai administrează 22 de parcuri naturale şi naţionale din totalul celor 29 constituite pe teritoriul României, dar şi Direcţia de Creştere Cabaline şi Ameliorare.