Diego Simeone, fără speranțe după înfrângerea cu Las Palmas din LaLiga: „Dacă mai aveam vreo șansă la titlu, trebuia să obținem rezultate perfecte”

Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a deplâns prestația slabă a echipei sale după înfrângerea cu 1-0 suferită sâmbătă pe terenul celor de la Las Palmas, recunoscând că speranțele la titlul din LaLiga au fost serios compromise și că echipa sa avea nevoie de „rezultate perfecte” pentru a rămâne în cursă, potrivit Reuters.

A treia clasată, Atletico, a încasat un gol în prelungiri și a cedat în fața unei echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării, rămânând cu 63 de puncte – la zece în spatele liderului Barcelona și la trei de Real Madrid, care joacă duminică împotriva lui Athletic Bilbao.

Cu șase etape rămase din campionat, Simeone părea resemnat în privința pierderii singurului trofeu la care Atletico mai avea șanse în acest sezon, preizând că meciul „nu a decurs așa cum ne-am imaginat.”

„Dacă mai aveam vreo șansă la titlu, trebuia să obținem rezultate perfecte. Astăzi nu s-a întâmplat asta,” a spus tehnicianul argentinian în fața presei.

„Prima repriză a fost destul de solidă, dar nu am reușit să deschidem scorul. Am început repriza a doua fără vlagă și nu am putut crea ceea ce ne imaginaserăm.”

Simeone a respins ideea că jucătorii săi au dat dovadă de lipsă de atitudine, dar a recunoscut că execuția tactică și prestațiile individuale au fost sub așteptări.

„Nu a fost vorba de atitudine, pur și simplu am jucat prost,” a declarat el. „Nu am avut fluiditate, nu am reușit să legăm jocul. Am pregătit meciul într-un anumit fel și am făcut schimbări pentru a găsi soluții, dar nu a funcționat.”

Antrenorul argentinian a adăugat că, deși echipa sa a pierdut practic titlul, va aborda fiecare meci rămas cu aceeași determinare, concentrându-se pe îmbunătățirea jocului defensiv.

„Ne pregătim mereu cu același entuziasm și vom continua să ne îngrijim de echipă așa cum o facem de 14 ani,” a spus Simeone.

„Am avut mai multe dificultăți în această ultimă parte a sezonului decât la început. Apărarea este o parte foarte importantă a jocului nostru și avem nevoie de oameni care să înțeleagă ce este necesar.”