VIDEO Diana Șoșoacă a fost dată afară din plenul Parlamentului European / Metsola: “De câți colegi e nevoie pentru a fi escortată din sală? Cred că ați vorbit destul”

Diana Șoșoacă a fost dată afară din ședința Parlamentului European, în timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat în fruntea Comisiei Europene.

Metsola a cerut scoaterea din sală a Dianei Șoșoacă deoarece aceasta încerca să întrerupă discursul eurodeputatei Valerie Hayer de la Renew. „Este a treia oară când faceți asta”, a subliniat Metsola.

„Ai omorât oameni, am dreptul să vorbesc”, a strigat Șoșoacă, o acuzație care o viza pe Ursula von der Leyen.

“De câți colegi e nevoie pentru a fi escortată din sală? Cred că ați vorbit destul”, a afirmat șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, în strigătele Dianei Șoșoacă.

Șoșoacă, lidera partidului de extremă dreapta SOS, a fost escortată afară din sala de plen în aplauzele eurodeputaților.

Potrivit imaginilor video distribuite pe rețelele sociale, Diana Șoșoacă ținea deasupra capului o icoană în timp ce striga: “În God we trust”.

În declarații susținute după ce a fost scoasă din sală, Șoșoacă a acuzat-o pe Ursula von der Leyen că este „o criminală”.

De weggestuurde Europarlementariër Diana Iovanovici-Șoșoacă is van S.O.S. Roemenië. Ze is woest: “Von der Leyen is een crimineel” pic.twitter.com/LHD4IUROgz

Here is far-right Romanian MEP, Diana Iovanovici-Șoșoacă (S.O.S. Romania), being forced out of the EP plenary after repeatedly interrupting the speeches by yelling until Metsola had had enough.

S.O.S. Romania are known for their goal of reclaiming territory from Ukraine. pic.twitter.com/p1dVtrX63G

— Julien Hoez (@JulienHoez) July 18, 2024