Dezinformări privind conflictul Israel-Hamas/ „Un poliţist israelian a sugrumat un băiat palestinian”

Un poliţist evreu a ucis un băiat palestinian, în timpul unor proteste în Ierusalim, afirmă conspiraţioniştii români. Veridica.ro a publicat un material în care demontează știrea falsă.

„ȘTIRE: „VIRALIZAȚI SĂ ȘTIE ÎNTREAGĂ LUME!!!! Acest lucru este inacceptabil. Un ofițer de poliție israelian sugrumă până la moarte un copil palestinian sâmbătă, în timpul protestului de la Ambasada SUA din Ierusalim. Băiatul nevinovat a citit chiar Kalima e shahadat înainte de a muri. În ciuda numeroaselor încercări ale grupurilor de a încărca acest videoclip pe Youtube, acesta a fost în mod constant eliminat și șters de pe Google, Facebook și YouTube. Faceți acest videoclip viral, astfel încât să ajungă în toate mass-media.”

NARAȚIUNE: Poliţia din Ierusalim ucide copiii palestinieni care protestează împotriva ocupaţiei israeliene.

Realitatea: Copilul nu a fost ucis, poliţistul nu era evreu, clipul nu a fost filmat în Israel

DE CE ESTE FALSĂ NARAȚIUNEA: Videoclipul incriminat a apărut iniţial în octombrie 2023, la câteva zile după declanşarea conflictului dintre Israel şi Hamas, în urma atacului terorist al grupării palestiniene, şi pretindea că incidentul filmat ar fi avut loc în timpul unui protest al palestinienilor în faţa ambasadei SUA din Ierusalim.

Incidentul ar fi fost filmat pe 19 octombrie 2024. Doar că, în această zi, în Israel nu a avut loc nici un protest masiv al palestinienilor în faţa ambasadei americane din Ierusalim, ci doar unul în Tel Aviv, al rudelor ostaticilor Hamas din Gaza, care au cerut guvernului să profite de uciderea șefului grupării, Yahya Sinwar, pentru a asigura eliberarea celor dragi.

În realitate, videoclipul arată un agent de securitate care reține cu forța un copil prins în tren fără bilet, pe peronul gării din Malmö, Suedia. Înregistrarea datează din februarie 2015, iar copilul nu a fost ucis, contrar afirmațiilor ce îl însoţesc. Cazul a fost relatat din plin în media vremii, iar autorităţile suedeze au şi deschis o anchetă asupra celor doi agenţi de securitate care i-au reţinut pe copilul de 9 ani şi prietenul acestuia. Cei care susţin că incidentul a avut loc în Israel mizează pe faptul, neconfirmat nici la această oră, că ar fi existat martori ce susţineau că băiatul a fost auzit rugându-se în arabă.

Videoclipul incriminat circulă încă pe reţelele sociale împreună cu un altul, despre care se afirmă acelaşi lucru, că prezintă uciderea unui tânăr palestinian de către un poliţist evreu prea zelos. În realitate, şi acesta din urmă prezintă arestarea unui bărbat, pentru vandalism în 2016, în Valparaiso, Chile.

Deşi în ambele cazuri se poate pune în discuţie brutalitatea şi disproporţionalitatea intervenţiilor, ele nu au avut loc în Israel.

Sursa naraţiunii, un canal extremist profund antisemit

CONTEXT: Antisemitismul a cunoscut un puternic reviriment odată cu declanşarea conflictului din Gaza, producând o mobilizare a extremiștilor în numeroase state, printre care şi România, țară cu un cunoscut trecut de militantism antiiudaic. Naraţiunea de faţă se aliniază curentului antisemit care susţine că evreii urmăresc dominația mondială, un plan mai amplu din care fac parte acțiuni precum interzicerea creştinismului și anularea libertății de exprimare, dar planifică şi acţiuni concrete, precum colonizarea estului României, după dislocarea forţată a populaţiei autohtone, prin provocarea de dezastre naturale.

Canalul de Telegram care a promovat naraţiunea este un conglomerat de „ştiri” antisemite, combinate cu teorii ale conspiraţiei inspirate din discursul extremei drepte americane, precum PizzaGate sau Qanon.

OBIECTIV: Promovarea discursului antisemit şi antioccidental, amplificarea sentimentelor suveraniste şi ultrareligioase, provocarea de mișcări sociale antisistem.”

Sursa: Veridica.ro

Foto: Vchalup | Dreamstime.com

Material publicat în cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”, finanțat de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF).

Unica responsabilitate pentru orice conținut susținut de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF) revine autorului și nu reflectă în mod necesar pozițiile EMIF și ale partenerilor Fondului, Fundația Calouste Gulbenkian și Institutul Universitar European.

The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.